2026, un al redresării economice și al fondurilor europene pentru România, susține viceguvernatorul BNR

Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, afirmă că 2026 este anul redresării economice și al utilizării fondurilor europene. Prioritățile includ consolidarea finanțelor publice, reducerea inflației și educația antreprenorială.

Viceguvernatorul Cosmin Marinescu consideră că 2026 trebuie să fie anul redresării economice pentru România și menținerii parcursului de consolidare a finanțelor publice. Într-un context internațional dominat de conflicte militare și incertitudini economice, oficialul subliniază că țara noastră trebuie să-și repoziționeze economia și să continue politica de responsabilitate fiscală.

„Anul 2026 este un an al provocărilor care par să reconfigureze ordinea economică şi politică globală. Asistăm la extinderea rapidă a conflictelor militare, care induc nelinişti şi incertitudini economice. Pentru România, 2026 trebuie să însemne redresare economică şi menţinerea parcursului de consolidare a finanţelor publice”, a transmis Marinescu în cadrul a VIII-a ediție a Galei Women in Economy, organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin.

Viceguvernatorul atrage atenția că România mai decontează efectele politicilor fiscale excesive aplicate în trecut, care au perpetuat deficitele bugetare și dezechilibrele externe. „Aceasta este o lecţie esenţială în privinţa căreia eu, ca economist şi ca profesor de economie, insist de fiecare dată: nicio economie nu poate creşte sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată a unor beneficii pe termen scurt. Iar creşterea datoriei publice ne costă şi generează, uneori, constrângeri dureroase”, a explicat Marinescu.

Oficialul BNR subliniază că predictibilitatea guvernamentală este vitală pentru mediul antreprenorial, oferind stabilitate și încredere. În viziunea sa, România trebuie să profite de fondurile europene pentru a stimula creșterea economică.

„Consider că avem premise şi este momentul ca mediul de afaceri să privească în viitor cu mai multă încredere şi speranţă, pentru că România trebuie să pregătească acum etapa relansării economice. Pentru România, utilizarea fondurilor europene este pilonul central al creşterii economice. Avem nevoie să accelerăm implementarea proiectelor din fonduri europene, pentru utilizarea întregii anvelope a PNRR. În plus, iniţiative europene, precum programul SAFE din domeniul apărării, pot facilita un efect multiplicator în economie. 2026 trebuie să fie, pentru România, anul fondurilor europene”, a afirmat Marinescu pe blogul său personal.

Potrivit viceguvernatorului, BNR va rămâne prudentă în 2026, urmărind scăderea durabilă a inflației după impactul măsurilor fiscale asupra prețurilor.

„În contextul global actual, dominat de riscuri multiple, vom fi prudenţi, dorind să ne asigurăm că inflaţia va scădea durabil către ţinta asumată, evoluţie care să redeschidă perspectiva stabilităţii preţurilor”, a explicat Marinescu.

Cosmin Marinescu a mai punctat că buna funcționare a economiei depinde de comportamente responsabile, atitudini sănătoase și politici publice de calitate. El a reiterat importanța Strategiei Naționale de Educație Financiară și rolul programelor BNR care se adresează tuturor categoriilor de public, cu participări care depășesc anual 100.000 de persoane.

„În registrul acestor obiective naţionale se înscrie şi parteneriatul nostru, prin programul Antreprenoriat de Top al BNR, sau Maratonul de Educaţie antreprenorială al CONAF. Acum vorbim despre aceste programe cu ambiţie, dar sunt convins că, anul viitor, ne vom revedea cu satisfacţia rezultatelor deja obţinute”, a mai spus oficialul.