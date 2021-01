Ca de obicei, în ziua de 1 ianuarie, Filarmonica din Viena ne-a oferit tradiționalul său concert de Anul Nou. Un concert trist, deoarece s-a desfășurat pentru prima dată în peste 80 de ani de istorie fără spectatori, din cauza regulilor draconice de izolare impuse de Austria.

A fost totuși un concert somptuos, așa cum l-a caracterizat pe Twitter marele trompetist de jazz franco-libanez Ibrahim Maalouf: „Sublimă, orchestra din Viena…” a scris el.

După care, îmboldit de diavolul Corectitudinii Police, muzicianul a continuat: „… care în fiecare an excelează prin muzica sa, la fel cum se face în mod trist remarcată prin lipsa ei de diversitate etnică”.

Iar mesajul jazzman-ului se încheie în mod mobilizator, cu un apel la luptă pentru diversitate în anul care abia a început:

„În 2021, vrem mai multă diversitate! Dacă Viena se află la extremă, și orchestrele franceze sunt departe de deziderat.”

Comentariul său a provocat o reacție rapidă din partea celor care îl urmăresc pe rețelele sociale. Iată câteva exemple:

„Începem acest an frumos cu obsedații de rasă”

Sau

„Obsedații de culoarea pielii să înceteze să ne mai hărțuiască peste tot și tot timpul”.

Uimit de valul de reacții negative, unele de-a dreptul furioase, stârnit de mesajul său, Ibrahim Maalouf a încercat să se justifice, afirmând că el iubește o „Franță care este și va rămâne cosmopolită”.

La violence des réponses, tous ces trolls haineux, insultes, racisme, cette faculté de me faire dire ce que je n’ai pas dis pour me faire passer pour ce que je ne suis pas, ne changeront rien: LA FRANCE EST ET RESTERA COSMOPOLITE ❤️

Vive la France que j’aime 🇫🇷🌟

(les autres->🖕🏽)

— Ibrahim Maalouf (@ibrahim_maalouf) January 1, 2021