Tigaie de post ieftină, super sățioasă și sănătoasă
Tigaia de post este un preparat care satisface și cele mai pretențioase gusturi. Iar ingredintele sunt ușor de găsit, hrănitoare și pentru toate buzunarele.

Un deliciu de post

Pentru acest preparat aveți nevoie de următoarele ingrediente: 3 cartofi, 1 ardei, o ceapă, 150 de grame de ciuperci, o conservă de năut, 2 căței de usturoi, sare, piper, boia, puțin ulei și pătrunjel.

Tigaie cartofi prăjiti / sursa foto: dreamstime.com

Primul ingredient care trebuie gătit sunt cartofii. Aceștia se curăță, se taie cubulețe și se bagă la cuptor până se rumenesc. Pot fi stropiți cu puțin ulei de măsline înainte de a fi băgați la cuptor.

Ciupercile și năutul fac diferența

Într-o tigaie se călește ceapa în ulei și ardeiul. Când s-au făcut bine se adaugă și ciupercile. Se mai lasă pe foc aproximativ 7 minute. După care se adaugă și năutul. Se mai lasă pe foc câteva minute. Mai apoi tocana se mixează cu sare și piper după gust. Adăugați și boia în funcție de preferințe. Când totul s-a pătruns puteți aduga pătrunjelul și usturoiul.

Mai lăsați aproximativ un minut, pentru ca la sfârșit să puneți și cartofii. După ce i-ați pus în tigaie mai mixați amestecul de câteva ori ca să fie totul omogen. Inventatorii rețetei spun că cel mai important aspect este adăugarea cartofilor la sfârșit. De altfel, tocana poate fi servită cu mămăliguță.

Mămăliga, punctul forte

Iar pentru acest lucru aveți nevoie de un litru de apă și câteva sute de grame de mălai. Puneți apa la fiert într-o cratiță alături de sare și o mână de mălai. Când începe apa să clocotească puteți începe să adăugați mălai pe măsură ce mestecați în cratiță.

Când mămăliga s-a îngroșat ca o smântână o lăsați să fiarbă preț de câteva minute la foc mic. Dacă mai este nevoie puteți să mai adăugați mălar pentru ca textura să fie una mai fermă. Apoi se ia mămăliga de foc și se răstoarnă în farfurie. Poftă bună

