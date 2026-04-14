⁠Maria Dragomiroiu dezvăluie care a fost cel mai bun tratament pentru păr

Maria Dragomiroiu a povestit la un podcast că a avut probleme serioase de cădere a părului. Culmea este că tratamentul găsit nu este unul scump, dar se poate dovedi mai greu de procurat.

Celebra cântăreață de muzică populară s-a confruntat în trecut cu căderea părului. A încercat tot felul de tratament, dar unul a avut efectul scontat. ”Îmi cădea foarte mult păr. Așa că am ajuns să mă spăl cu săpun de casă.

Numai așa l-am oprit. Este foarte greu, totuși. Adică până s-a obișnuit părul să fie mătăsos. A fost extrem de greu. Părea îmbâcsit și mirosea urât. Iar prima dată a fost extrem de aspru”, a povestit îndrăgita interpretă.

După ce a experimentat spălatul cu săpun de casă, Maria Dragomiroiu a descoperit și alte remedii. Mai ales că nu se simțea confortabil cu săpunul de casă. ”Nu am știut atunci că în loc de balsam se mai folosește oțet. Dar eu nu am știut, că oțetul îl face mai mătăsos.

Și mergeam așa cu el îmbâcsit și mi-era o rușine, mi-era așa o silă de el, de Doamne-ferește. Dar cam la a patra spălare se obișnuiește. Intră într-un fel de rutină și atunci e perfect, Și m-am spălat așa o perioadă lungă, dar s-a oprit din cădere”, a mai spus artista.

Cântăreața este recunoscută pentru părul ei lung, care măsoară aproximativ un metru. Dar îngrijirea acestuia nu e tocmai simplă. Mai exact și în turnee aceasta a dezvăluit că merge cu un lighean dedicat spălării acestuia. De vopsit se vopsește singură, iar părul tuns nu îl aruncă.

Artista a explicat că nu poate să arunce părul, drept urmare îl face ghemotoace și îl pune în natură. Maria Dragomiroiu este foarte mândră de părul ei și spune că îi place când oamenii îi admiră podoaba capilară. Mai ales că artista consideră că acesta este brandul ei.