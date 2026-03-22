⁠Jorge, dezvăluiri despre bani: Cineva mi a spus ca nu-i respect, de atunci m-am schimbat și m-am îmbogățit

Jorge a povestit la o emisiune online faptul că la un moment dat cineva i-a atras atenția asupra faptului că nu respectă banii. Totul a pornit de la o bluză aruncată pe jos.

Artistul a explicat că relația lui cu banii a fost una nu tocmai favorabilă acum câțiva ani. ”Uite, eu aveam o sfidare față de bani, aveam o lipsă de respect pe care o aveam față de bani.

Și eram în acea constelație, eu reprezentam o anume persoană. Lângă mine era o tipă care reprezenta banii. Și eu mă încălzisem și mi-am aruncat hanoracul pe jos. Era mochetă pe jos, era ok, așa mi s-a părut mie”, a povestit Jorge.

Doar că acela a fost momentul de cotutiră. ”Și s-a uitat tipa (n.r.- cea care reprezenta banii) la mine și mi-a zis: ce faci de ce ai aruncat banii pe jos. Și eu m-am uitat așa la ea: ce bani? E hanoracul, îl pun după pe mine.

La care ea mi-a spus: dacă l-ai pus acolo aranjează-l. De obicei nu vorbești în timpul constelației. Și ea a continuat: te rog să îl aranjezi, să îl impachetezi, ce e lipsa asta de respect? Vezi că hanoracul ăla costă bani”, a mai explicat cântărețul.

Din acel moment, Jorge și-a schimbat perspectiva legat de bani. Pentru că atunci a înțeles că modul în care tratezi lucrurile cumpărate cu bani, așa tratezi banii de fapt. De altfel și sora artistului a participat la astfel de terapie alternativă.

Cei doi au aflat lucruri despre familia lor pe care nu le știau și care i-au ajutat să înțeleagă mai bine ce pot schimba ca să le fie mai bine. Mai ales că sora artistului a ajuns acolo pentru că nu reușise să aibă copii până la acel moment.