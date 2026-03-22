⁠Jorge, dezvăluiri despre bani: Cineva mi a spus ca nu-i respect, de atunci m-am schimbat și m-am îmbogățit

Sursa foto: Youtube
Jorge a povestit la o emisiune online faptul că la un moment dat cineva i-a atras atenția asupra faptului că nu respectă banii. Totul a pornit de la o bluză aruncată pe jos.

Jorge, schimbare radicală

Artistul a explicat că relația lui cu banii a fost una nu tocmai favorabilă acum câțiva ani. ”Uite, eu aveam o sfidare față de bani, aveam o lipsă de respect pe care o aveam față de bani.

Și eram în acea constelație, eu reprezentam o anume persoană. Lângă mine era o tipă care reprezenta banii. Și eu mă încălzisem și mi-am aruncat hanoracul pe jos. Era mochetă pe jos, era ok, așa mi s-a părut mie”, a povestit Jorge.

”De ce ai aruncat banii pe jos?”

Doar că acela a fost momentul de cotutiră. ”Și s-a uitat tipa (n.r.- cea care reprezenta banii) la mine și mi-a zis: ce faci de ce ai aruncat banii pe jos. Și eu m-am uitat așa la ea: ce bani? E hanoracul, îl pun după pe mine.

Horoscopul lui Dom' Profesor, 23 martie 2026. Iran (II)
SUA își schimbă strategia în Iran. Cât va mai dura războiul, dacă Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz. Live Text
La care ea mi-a spus: dacă l-ai pus acolo aranjează-l. De obicei nu vorbești în timpul constelației. Și ea a continuat: te rog să îl aranjezi, să îl impachetezi, ce e lipsa asta de respect? Vezi că hanoracul ăla costă bani”, a mai explicat cântărețul.

Amator de terapii alternative

Din acel moment, Jorge și-a schimbat perspectiva legat de bani. Pentru că atunci a înțeles că modul în care tratezi lucrurile cumpărate cu bani, așa tratezi banii de fapt. De altfel și sora artistului a participat la astfel de terapie alternativă.

Cei doi au aflat lucruri despre familia lor pe care nu le știau și care i-au ajutat să înțeleagă mai bine ce pot schimba ca să le fie mai bine. Mai ales că sora artistului a ajuns acolo pentru că nu reușise să aibă copii până la acel moment.

