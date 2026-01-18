Jorge despre căsnicia lui: Norocul nostru a fost că nimeni nu a crezut în noi

Artistul Jorge a povestit că mariajul lui a funcționat tocmai pentru că nimeni nu a crezut că o să funcționeze. Însă el și soția lui s-au susținut reciproc și au avut grijă unul de celălalt.

Pentru un mariaj de succes, artistul spune că nu trebuie să existe competiție între cei doi soți. Ba maim ult, ei ar trebui să se susțină reciproc în proiecte, mai ales dacă întreaga lume le stă împotrivă.

“Norocul nostru al mei și al soției mele a fost că nimeni nu a crezut în noi. Că individual am avut activitățile noastre. Că niciunul dintre noi nu a vrut să îi dea în cap celuilalt. Să-l tragi în jos să îi demonstreze. Din contră, ea m-a susținut pe mine în tot ce am făcut și invers. Că noi mereu am făcut asta, în tot ce am făcut și ce a făcut”, a explicat cântărețul.

Cei doi au ajuns să se întâlnească la repetițiile pentru o piesă în care Jorge juca. Este vorba despre Romeo și Julieta. Iar soția lui era la acel moment prietenă bună cu una dintre actrițe, astfel că a avut acces la repetiții.

“Ea m-a cunoscut pe mine la teatru, m-a văzut la multe repetiții, pentru că înainte de premiera Romeo și Julieta la teatrul de operetă, ea venea să vadă spectacolul. Venea pentru că era prietenă foarte bună cu Adriana Nicolae și venea să vadă repetițiile. Eu aveam atunci la 28 de ani. Eu am cunoscut-o abia după”, a mai spus artistul.

De altfel acesta a explicat că probabil soției i-a plăcut ce a văzut. “Și a văzut un tip profesionist, un burete al oamenilor de la care am ce să învăț. Eu sunt abțibild pentru oamenii care sunt mai buni ca mine”, a mai spus Jorge. Cert este că cei doi s-au văzut, s-au plăcut și în cele din urmă s-au căsătorit.

Culmea este că soția lui Jorge este cu 10 ani mai mare ca el, dar chiar și așa cei doi au reușit să aibă un copil. Copil pe care artistul l-a visat și al cărui nume i s-a arătat în vis, așa cum a povestit la un podcast.