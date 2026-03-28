Iulia Albu a dat detalii de la prima întâlnire cu Mike: El nu știa de găină

Iulia Albu a povestit la un podcast despre modul în care l-a cunoscut pe iubitul ei Mike. Acesta nu știa absolut nimic despre ea, nici măcar despre faptul că a devenit celebră datorită unei găini.

Iubitul Iuliei Albu și-a petrecut o bună parte din viață departe de România. Drept urmare nu știa mare lucru despre vedetele dâmbovițene și metehnele lor. Nici măcar despre găina criticului de modă nu știa. ”A fost cel mai de succes blind date (n.r.-întâlnire oarbă) din istorie.

Noi nu știam absolut nimic unul despre celălalt. El nu mai fusese de mult timp în România. Nu știa absolut nimic despre mine, nici măcar de găină. Nu știa de mine și eu nu știam nimic de el”, a explicat Iulia Albu.

Iar impresiile după prima întâlnire nu au fost deloc în sensul bun. Cel puțin nu din partea criticului de modă. ”O prietenă comună ne-a făcut lipeala. Prietena mea nu mi-a spus că particip la un blind date, ci mi-a spus că ieșim la masă.

Și la masă a apărut Mike, la un moment dat. Deci după prima întâlnire eu i-am spus că nu mai vreau să-l văd niciodată pe acest om. Mi se părea arogant, din modul în care vorbea și se comporta”, a mai povestit aceasta.

Cei doi au fost împreună timp de câțiva ani, însă momentul Asia Express a părut că le-a spus capac. Mai exact în cadrul emisiunii au avut mai multe contre care arătau că relația lor nu e neapărat ruptă din povești.

Când s-au întors în țară au tot încercat să își salveze iubirea, stând chiar și despărțiți. Apoi au mers la terapie de cuplu și când părea ca totul s-a rezolvat, criticul de modă a anunțat ruptură. Doar că acum aproape o lună, cei doi au apărut la un eveniment, împreună, zâmbitori, ca și cum nimic nu s-ar fi rupt în relația lor.