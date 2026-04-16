⁠Cel supranumit „escrocul Clujului” a scăpat de sentința de 4 ani de închisoare. Înalta Curte a decis în favoarea lui

Bărbatul supranumit ”escrocul Clujului” a scăpat de condamnarea de patru ani de închisoare după ce Înalta Curte a admis contestația lui la executare. Acesta ar fi păcălit numeroase victime cu sume substanțiale, astfel că acestea au ajuns să pună afișe cu el pe stâlpii din municipiu.

Vlad Vasile Mornea a devenit celebru în anii 2021-2022, mai ales pe plan local, în Cluj. Asta pentru că a pus la cale o ”afacere” extrem de bănoasă pentru el și foarte păguboasă pentru zeci de cetățeni. Mai exact acesta obținea sume importante de bani de la diferite persoane cărora le promitea diferite produse sau terenuri în schimbul lor.

Procurorii au susținut că în perioada mai–iulie 2022, inculpatul a obținut sume suprinse între 1.200 de lire sterline și 150.000 de lei de la mai multe persoane.

Banii erau dați sub pretextul cumpărării și revânzării de telefoane sau componente la prețuri avantajoase. De altfel, Mornea promitea și profit pentru aceste ”afaceri”. Numai că banii erau folosiți pentru cu totul altceva, printre altele și investiții în criptomonede. Cât despre produsele în cauză, acelea nu au fost niciodată livrate.

O altă persoană a cumpărat de la acesta două terenuri de 557 de metri pătrați plătind suma de 189.050 de lei pentru ele. Evident că nu a intrat niciodată în posesia terenurilor pentru că acestea nu existau. În toate cazurile, Mornea explica despre ”afacerea” pe care o propunea că este extrem de serioasă, dar și bănoasă.

Astfel că a fost greu pentru unii dintre ”clienți” să reziste tentației. Cert este că în primă instanță acesta a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Sentința a scăzut apoi la patru, pentru ca mai apoi, Mornea să fie pus în libertate. Înalta Curte a admis recursul în casație pe care acesta l-a promovat și l-a pus în libertate.