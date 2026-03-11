Social

Unicredit Bank, acuzată că a blocat banii clienților. Aplicația nu funcționează, dar nici banii nu ar fi în conturi

Unicredit Bank, acuzată că a blocat banii clienților. Aplicația nu funcționează, dar nici banii nu ar fi în conturi
Mii de clienți nu pot să își acceseze banii din conturile Unicredit încă de pe 10 martie. Aplicația băncii nu funcționează, iar cei cărora li s-au virat salariile la această bancă nu au primit nimic.

Unicredit Bank, în impas

Clienții acestei bănci se plâng de o situație nemaiîntâlnită. Pe lângă faptul că nu își pot accesa banii, cei cărora le-au intrat salariile pe datele de 10 sau 11 nu au primit nimic în conturi. Deși la call center se spune că este o problemă de aplicație, nici la ATM lucrurile nu stau diferit.

Banii nu au intrat pe carduri, astfel că oamenii nu pot scoate cash, în cazul în care ar avea nevoie. Practic de mai bine de 24 de ore, cei care au carduri sau credite la această bancă nu pot să facă nicio tranzacție. Iar cei de la call center spun că se rezolvă situația în cursul zilei de 11 martie, cu toate acestea și pe data de 10 s-a spus același lucru.

Mail pentru clienți

Clienții au primit în schimb un mail. ”Vă informam că urmatoarele servicii impactate de incidentul tehnic înregistrat ieri sunt disponibile: inițierea tranzacțiilor prin intermediul tuturor Canalelor Digitale (Mobile Banking, Online Banking, Business Mobile și BusinessNet). Plățile Instant; Operațiunile la ATM & POS; Operațiunile cu cardurile de debit/credit. Încă pot exista întârzieri în executarea tranzacțiilor/plătiloractualizarea soldurilor conturilor, procesarea schimburilor valutare și alimentarile cardurilor de credit.

bani

Bani.Sursa foto Dreamstime

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a restabili funcționalitatea tuturor serviciilor băncii”, se arată în mesaj.

Clienții păgubiți

Pe de altă parte, clienții nu par să fie mulțumiți de scuze. ”Dacă eu nu-mi plătesc ratele la ei, mi se adaugă penalități. Au comisioane de administrare și tot felul de alte taxe. Eu pentru că nu-mi pot folosi banii mei, ce primesc? Scuze? Acestea nu sunt suficiente, vorbim totuși despre bani, nu despre vorbe”, a explicat o clientă nemulțumită.

Am solicitat un punct de vedere oficial de la Unicredit Bank, până la acest moment nimeni nu a răspuns.

