SCANDALUL PLĂCUȚELOR cu mesaj anti-PSD comentat de un fost ministru al MAI

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) anunță într-un comunicat oficial că va propune procurorilor să claseze dosarul penal pe numele lui Răzvan Ștefănescu, proprietarul Audiu-ului înmatriculat în Suedia cu numărul M..EPSD. IGPR recunoaște în comunicat că Direcția Rutieră a interpretat ”eronat” Convenția de la Viena și anunță că șeful Poliției a ”declanșat verificări”.





În ciuda scandalului uriaș și a prestației publice criticate unanim, șeful IGPR nu a anunțat nici o demisie și nici o demitere.

Polițiștii au anunțat că plăcuțele personalizate au fost retrase de către Agenția Suedeză de Transport, iar șoferul va putea circula doar cu numerele permanente.

Fostul ministru MAI Vasile Blaga a declarat sâmbătă, întrebat de scandalul iscat de plăcuțele cu mesajul anti-PSD, că problema principală este că românul a trecut fără probleme prin vamă și oprit în repetate rânduri, spunând că vina o poartă PSD pentru politizarea excesivă.

Cum vedeţi scandalul şoferului care a vut o plăcuţă de înmatriculare cu o înjurătură?

Că a fost cu o înjurătură nu cred că place niciunui om de bun simț, dar aici este vorba de alte probleme. De ce a intrat aşa de uşor (...), a trecut ca prin brânză prin frontieră în momentul în care avea două seturi de plăcuţe, de ce a fost lăsat, după ce a fost oprit de trei ori, să circule şi a fost oprit a patra oară şi la ordin şi aşa ceva nu am putut să cred. Cu toate acestea eu am mare încredere în Poliţia Română, chiar dacă greşesc doi trei oameni nu însemană că ei sunt devină. Până la urmă aşa se întâmplă când plăteşti o instituţie pentru că anumiţi oamnei de acolo fac politică penrru că intrevine politicul în mersul acelei instituţii. Eu cât am fost ministru de interne le spuneam celor din poliţie un lucru, le-am spus: miniştrii vin şi pleacă, lungimea bastonului se schimbă. Să priceapă dacă vor să priceapă. Vedeţi unde au dus lucrurile pentru că din cauza politizării excesive a PSD asupra acestui subiect, că dacă stăteau în banca lor... În sfârşit. Ieri la Cluj zeci de mii te tineri strigau acelaşi lucru”

