Euro 2024. Vedetele pe care mizează Polonia la Campionatul din Germania

Euro 2024, evenimentul organizat de Germania, este programat să înceapă pe 14 iunie și să se termine pe 14 iulie 2024. Până pe 7 iunie, toate cele 24 de echipe participante sunt obligate să-și anunțe loturile preliminarii.

Fiecare echipă națională va putea propune un lot format din minimum 23 și maximum 26 de jucători de fotbal. La Campionatul European s-au calificat România, Elveția, Țările de Jos (Olanda), Franța, Portugalia, Belgia, Spania, Scoția, Italia, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Danemarca, Serbia, Albania, Slovenia, Cehia, Croația și Germania (țară gazdă). Acestora li s-au adăugat Ucraina, Polonia și Georgia.

Selecționerul polonez a prezentat un lot preliminar de 29 de jucători, pentru Euro 2024. Din rândul vedetelor de fotbal nu lipseşte Robert Lewandowski, vedeta Barcelonei. Lista celor 29 de jucători selecţionaţi pentru Euro 2024:

Portari: Marcin Bulka (Nice, Franţa), Lukasz Skorupski (Bologna, Italia), Wojciech Szczesny (Juventus Torino, Italia), Oliwier Zych (Puszcza Niepolomice, Polonia).

Fundaşi: Jan Bednarek (Southampton, Anglia), Bartosz Bereszynski (Empoli, Italia), Pawel Bochniewicz (Heerenveen, Ţările de Jos), Pawel Dawidowicz (Hellas Vérona, Italia), Jakub Kiwior (Arsenal, Anglia), Tymoteucz Puchacz (Kaiserslautern, Germania), Bartosz Salamon (Lech Poznan/Polonia), Sebastian Walukiewicz (Empoli, Italia).

Mijlocaşi: Premyslaw Frankowski (Lens, Franţa), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin/Polonia), Jakub Moder (Brighton, Anglia), Jakub Piotrowski (Ludogoreţ, Bulgaria), Taras Romanczuk (Bialystok, Polonia), Bartosz Slisz (Atlanta, SUA), Damian Szymanski (AEK Atena, Grecia), Sebastian Szymanski (Fenerbahçe, Turcia), Michal Skoras (Club Bruges, Belgia), Kacper Urbanski (Bologna, Italia), Nicola Zalewski (AS Roma, Italia), Piotr Zielinski (Napoli, Italia).

Atacanţi: Adam Buksa (Antalyaspor, Turcia), Robert Lewandowski (FC Barcelona, Spania), Arkadiusz Milik (Juventus Torino, Italia), Krzysztof Piatek (Başakşehir, Turcia), Karol Swiderski (Hellas Vérona, Italia).

