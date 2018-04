Naționala României a revenit în lumea bună a tenisului

Reprezentativa de Fed Cup a promovat în Grupa Mondială, grație succesului obținut, în weekend, la Cluj-Napoca, la finalul întâlnirii cu Elveția, scor 3-1.





Naționala de Fed Cup a României s-a impus cu scorul de 3-1 fața Elveției și a promovat în Grupa Mondială. Elevele luI Florin Segărceanu n-au avut mari emoții în disputa cu reprezentantele „Țării Cantoanelor”, reușind să tranșeze soarta confruntării după primele trei jocuri.

Halep a trecut prin mari emoții

Mai întâi, sâmbătă, Simona Halep a debutat cu un succes, obținut în trei seturi, în fața Viktorijei Golubic (locul 115 WTA), scor 6-3, 1-6, 6-1. La final, lidera ierarhiei mondiale a recunoscut că a jucat sub imperiul emoțiilor. „Mă bucur că am reușit să aduc această victorie pentru România, în fața unui public fantastic. Am avut emoții foarte mari. Mai mari chiar și decât cele trăite în finala de la Melbourne”, a spus Simona.

Ne-au învins în meciul de dublu

Apoi, Irina Begu (38 WTA) a punctat și ea, după ce a trecut de Timea Bacsinszky (46 WTA), jucătoare cu origini românești, scor 6-4, 6-1. Ieri, Simona Halep a spulberat orice speranță a elvețiencelor, de-a mai întoarce soarta confruntării. Constănțeanca a câștigat disputa cu Patty Schnyder (149 WTA), scor 6-2, 6-1, și a dus naționala în Grupa Mondială.

În meciul de dublu, unul fără miză, Mihaela Buzărnescu și Sorana Cîrstea au fost învinse de cuplul Jil Belen Teichmann/Viktorija Golubic, scor 6-0, 0-6, 6-10. În sferturile de finală ale Fed Cup, naționala României ar putea să întâlnească Franța, SUA, Cehia sau Belarus (în cazul în care exsovieticele elimină Slovacia, iar Cehia trece de Germania. Meciurile s-au disputat după închiderea ediției).

Bacsinszky și-a amintit de bunici

Timea Bacsinszky a plâns la conferința de presă, atunci când și-a amintit de perioada petrecută la bunici, la Satu Mare. „Bunicii mei au murit, dar și acum mai știu de zacusca de vinete și de multe alte bunătați. Mă simt binecuvântată că am trăit aceste lucruri. Am încercat să îmi pun atât de mult machiaj, tocmai ca să nu vedeți. O să vă răspund de sub scaun”, a spus elvețianca, al cărei tată a fugit din România, în 1978, în Ungaria.

