Dr. Mihaela Bilic: „În România nu se vorbește despre efectele operației de micșorare a stomacului. Finalul e ciroză sau sinucidere”

Ileana Ilie Ungureanu: După zilele de sărbătoare, „câștigul” în greutate este în cele mai multe cazuri între două și patru kilograme. Ce facem acum?

- Dr. Mihaela Bilic: Indiferent de cât am mânca, nu ne îngrășăm între Crăciun și Anul Nou, ci ne îngrășăm de la Anul Nou și până la Crăciunul următor, adică în restul de 355 de zile. Problema e că ne comportăm ca de Crăciun și Revelion în mult mai multe zile din an (și când plecăm în vacanță, și la sfârșit de săptămână, și când e o aniversare). E în instinctul nostru să fim lacomi și tentația de a nu te mai ridica de la masă e mai mare în perioada sărbătorilor, dar porția corectă trebuie respectată tot timpul anului. De Crăciun și Revelion nu avem încă un stomac în plus pe care să-l umplem.

- Altfel spus, nu sunt de vină sărbătorile, ci faptul că mâncăm porție dublă.

-Exact. Dacă ne-am abătut doar la modul că noi nu mâncam atât de des grăsime și zahăr și acum am făcut-o, nu e o problemă. Ca să ne îngrășăm un kilogram trebuie să mâncăm 7.000 de calorii în plus, ceea ce înseamnă mult. Nu ne îngrășăm dintr-o masă și nu slăbim dacă sărim peste o masă. Un kilogram în plus real de grăsime pe cântar înseamnă o săptămână de exces. Și ca să-l dăm jos înseamnă tot 7-10 zile de control.

- Suntem ceea ce mâncăm?

- Aș spune că suntem mai degrabă rezultatul deciziilor noastre, pentru că alimentul îl consumăm și ca nutrient, dar și ca simbol, și ca emoție. Dăm vina de multe ori pe aliment, când de fapt starea noastră de spirit, energia și conștiința noastră încarcă mâncarea. Suntem ceea ce mâncăm dacă gândim bine și frumos și despre noi, și despre mâncarea noastră. O alimentaţie sănătoasă înseamnă să mănânci diversificat şi moderat cantitativ.

- Sunt specialiști în nutriție care ne avertizează că nutriția poate fi mortală, mai ales în bolile cronice. Cum adică?

- La facultate învățăm nutriție pentru oamenii bolnavi, pentru că ei sunt cei care nu mai pot face alegeri. Până în zilele noastre nu și-a pus nimeni problema ca cineva sănătos tun să fie învățat ce să mănânce, pentru că asta ține de instinct și de un bun simț al fiecăruia. Să fim omorâți de mâncare e imposibil, pentru că organismul nostru este atât de perfect construit și atât de miraculos dotat de natură încât indiferent de cât de proastă calitativ e mâncarea și cât de puțină e, el știe să asigure supraviețuirea și să facă tot ce e mai bun din nimic.

- Deci indiferent ce facem cu mâncarea, ea nu este otravă pentru organism.

- Și nici elixir. Această falsă credință că mâncarea ne îmbolnăvește, sau invers – că prin intermediul mâncării putem scăpa de boli grave sau că ne vindecăm miraculos doar pentru că am făcut un detox sau mâncăm iarbă – este falsă. Dacă vom duce o viață de sfinți și vom respira aer nepoluat și vom bea doar apă sfințită nu înseamnă că nu ne vom îmbolnăvi, de exemplu. Nu e în puterea noastră. Boala nu vine ca pedeapsă pentru ceea ce ai făcut greșit, ci vine așa, fără nicio explicație.

- Că tot ați amintit, detoxul a devenit o modă. Cât de eficient este consumul de sucuri din fructe?

- Curele de detoxifiere sunt marketing curat, o metodă de a le lua oamenilor banii. Și atât. Ficatul este uzina centrală a organismului nostru și el are o capacitate de detoxifiere teribilă, știe să neutralizeze mercurul, substanțele grele, radioactive etc. Paradoxal, în toate curele astea de detox e recomandat sucul de fructe, iar fructoza e singurul element nutritiv care obosește și solicită excesiv ficatul. În momentul în care noi vrem să-l scutim pe ficat de o muncă grea, trebuie să-l scutim de fructoză. Doar ficatul poate să metabolizeze fructoza și în principiu face din ea grăsime. Să fie clar: fructele ne îngraşă! Un pahar de fresh conține fructoza din 3 fructe, adică materie primă pentru grăsimea de pe burtă.

- În altă ordine de idei, fructoza dăunează grav sănătăţii! Atenție, fructoza înseamnă și alcool. Din ce se obține alcoolul, de unde provine?

E un zahăr fermentat și provine din fructe și cereale. Un pahar de suc de fructe = un pahar de bere. Toți acești vânzători de detox, în momentul în care îți recomandă să nu mai mănânci mâncare – că la detox nu consumi nimic solid, trebuie doar să bei sucuri -, cum se gândesc ei că vor să-l detoxifice pe ficat?! Că dacă ar avea gură, ar țipa săracul cât ar putea, că de ce mă intoxici?!

- Și fructele? Când și cum le mâncăm?

- Rar și cu măsură. Noi nu suntem programați să mâncăm fruncte în fiecare zi și trebuie să înțelegem că fructele sunt un desert și nu un aliment de bază. Dacă mâncăm mai mult de jumătate de kilogram de fructe pe zi, să nu ne mirăm că facem grăsime pe burtă sau avem probleme cu silueta. Noi nu avem nevoie să consumăm mai mult de 10-12 grame de fructoză pe zi, așa că e suficient să mâncăm 2-3 fructe zilnic. Dacă vrem vitamine și minerale, să mâncăm legume până nu mai putem. Noi facem acum greșeala pe care au făcut-o americanii acum 20 de ani, că de fapt de acolo vine trendul ăsta.

- La ce vă referiți?

- Americanii au spus că la diversificarea alimentației, că tot sunteți graviduță, copilul trebuie să mănânce trei gustări de fructe pe zi. Pentru că un copil sub un an obosește până molfăie un cubuleț de fruct și nu-ți mai ia al doilea cubuleț, mamele, conștiincioase, s-au gândit să stoarcă fructul, pentru că în felul ăsta o să-l bea ca pe apă. Evident că nu au reglat cantitatea pe dimensiunea copilului și i-au dat să bea jumătate de păhărel, în loc de două guri de suc, și așa s-au trezit cu obezitate infantilă, cu grăsime pe abdomen, cu ficat steatozic, ca la alcoolici. Sucul de fructe e ca un fel de concentrat, adică tu bei esență de fruct. Și creierul nostru rudimentar când bea suc zice că e apă.

- Adică tot ceea ce bem este trecut la zero, e trecut cu vederea, se exclude această reglare a cantității și a numărului de calorii cu care este dotat organismul nostru instinctiv?

... și noi ne trezim că după ce mâncăm partea solidă de alimente, partea cealaltă, lichidă, e un fel de extra. Se întâmplă să ajungem, cu ajutorul acestor lichide calorice pe care le bem, să ne dublăm rația calorică zilnică, tocmai pentru că ele nu produc sațietate. Putem să bem un litru de fresh sau doar un pahar și tot aia e, că nu o să ne simțim sătui. Și un litru de fresh conține 500 de calorii, adică fix cât am fi mâncat două feluri de mâncare. Ne furăm singuri căciula.

- Dar care este cel mai echilibrat aliment?

- Ciorba e alimentul perfect pentru slăbit. Și din punct de vedere nutritiv e extrem de echilibrat, pentru că avem câte puțin din toate grupele de nutrienți – legume, și un pic de făinos, și puțină carne. Și stă în stomac dublu ca timp decât ar sta o friptură cu garnitură. Când îți este foarte foame, începe masa cu o ciorbă și o să vezi că apetitul tău se reduce la jumătate și la felul doi nu îți este greu să fii mai ponderat. Supa cremă e bună și ea, e prietenoastă cu organismul. E un fel de mâncare de bebeluși.

- Ce mănâncă un nutriționist de top?