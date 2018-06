Vlad Cosma a afirmat, luni, că în procesul în care sunt judecaţi Sebastian Ghiţă şi fostul primar al Ploieştiului, Iulian Bădescu, procurorul Mircea Negulescu l-a constrâns să depună mărturie mincinoasă în această cauză, de aceea renunţă la identitatea protejată, la fel şi Răzvan Alexe, unul dintre martorii protejați.





Fostul deputat Vlad Cosma a renunțat la identitatea protejată. Noi dezvăluiri incendiare despre dosarele fabricate de procurorul „Portocală”

Vlad Cosma a afirmat, luni, că în procesul în care sunt judecaţi Sebastian Ghiţă şi fostul primar al Ploieştiului, Iulian Bădescu, procurorul Mircea Negulescu l-a constrâns să depună mărturie mincinoasă în această cauză, de aceea renunţă la identitatea protejată, la fel şi Răzvan Alexe, unul dintre martorii protejați.

„Eu mi-am dezvăluit singur identitatea și am cerut să fiu audiat cu numele real pentru că nu am mai suportam minciuna inventată de Negulescu. Este din punctul meu de vedere, logic și normal, întrucât în această perioadă , inclusiv la Parchetul General am declarat că acele zise denunțuri erau nițte invenții. Tot de dorea Negulescu sau Onea Lucian , scriau singuri la calculator , după care aceste declarații ajungeau prin tot felul de instanțe. O mare parte dintre ele, din păcate, ajungeau chiar la ICCJ. Iar astăzi am fost audiat în dosarul ce-l privea pe fostul primar al Ploiești-ului, dl Bădescu și fostul deputat Sebastian Ghiță.”

Întrebat daca nu i-a fost frică să schimbe acum declarațiile, Vlad Cosma a afirmat: „Daca am văzut că-și permit să facă dosar contra lui Victor Ponta și Tony Blaier, vă dați seama că noi eram foarte ușor de trimis în spatele gratiilor. Această teroare care a ținut doi ani a contat foarte mult pentru psihicul nostru. Ajunsesem la punctul în care nu ne mai uitam ce semnăm. Dacă nu semnam plecam la pușcărie.

De asemenea, Vlad Cosma a facăt și o declarație care a șocat și care nu a mai fost facută până acum. El a afirmat că este convins că denunțătoarea fostului primar Iulian Bădescu, care este chiar fina acestuia, ar fi acut relații intime cu procurorul Negulescu, zis „Portocală”

„Din informațiile pe care le am, în dosarul în ce-l privește pe dl Bădescu este vorba de o datorie între naș și fini. În vara anului 2015 am participat la o masă la un restaurant din Ploiești, când dl Negulescu a venit la braț cu această doamnă Tănase (fina lui Bădescu n.r). Eu personal am asistat la acest lucru și pot să confirm, din punctul meu de vedere mi s-a părut că au o relație foarte strânsă”, a mai afirmat fostul deputat.

