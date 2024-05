Social Tot mai mulți ingineri militari se retrag din Armată. Ce îi nemulțumește







Tot mai mulți ingineri militari aleg să își încheie cariera din Armată. Aceștia renunță la uniformă, dar si la beneficiile pe care pe au în acest domeniu. Cei mai mulți dintre ei sunt nemulțumiți de salariile mici, cu toate că locul de muncă le este asigurat încă din perioada școlarizării.

Val de retrageri din Armată.

Tot mai mulți militari își exprimă intenția de a se retrage din Armată. Conform contractului, aceștia sunt obligați să își desfășoare activitatea minim 8 ani în domeniu. Cu toate acestea, la scurt timp după ce au îndeplinit această cerință, numeroși militari ies din acest sector de activitate.

Mai mult de 1.000 de tineri studiază la cele patru facultăți ale Academiei Tehnice Militare din București. Unitatea de învățământ a ajuns la 75 de ani de existență. Recent, instituția a inaugurat mai multe centre de excelență. Unul dintre acestea cuprinde doar partea de armament.

Militarii, nemulțumiți de salariile mici

Studenții se pregătesc pentru o carieră în Armată și învață despre cele mai noi tehnologii din domeniu. Aceștia sunt puși în temă cu toate datele legate de noile sisteme de armament. Printre acestea se numără dronele sau chiar componentele transportoarelor blindate.

Mulți dintre cei care au ales acest drum spun că au fost ghidați de pasiune. Totuși, unii dintre aceștia sunt nemulțumiți de salariile mici.

„Suntem trimiși la unități din toata țara. Am fost în București la unități în care am văzut foarte multe dotări noi. Am rămas impresionată și abia aștept să mă întorc în practică, să termin Academia și să lucrez cu toate echipamentele acelea.”, a explicat una dintre studente.

Inginerii militari primesc salarii mici în Armată

Cei care aleg să studieze ingineria în domeniu, ajung să lucreze ulterior în agențiile de cercetare. Astfel, aceștia pot primi salarii de 3.500 de lei.

„Pentru că progesul tehnologic major l-am văzut în acest domeniu și am vrut să aprofundez ingineria aici.”, a precizat un alt student.

Șansa absolvenților de a câștiga mai mult poate fi atinsă dacă aceștia ajung să ocupe o funcție de comandă.

„Sunt și salarii mai mari.”, a menționat o studenta a Academiei Tehnice Militare.

Viitorii ingineri din Armată beneficiază de cazare, masă, precum și de o soldă de grad. Această sumă se majorează anual.