DAEA face PRECIZĂRI înainte de PAȘTE despre OUĂ, MIEI și OILE pe care nu le are

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, că, înainte de Paște, sunt suficienți miei româneşti, iar "preţurile sunt bune", la fel ca şi anul trecut.





"Pentru toţi consumatorii din România sunt miei româneşti. Sunt şi mici şi mari, tăiem în funcţie de cerinţe şi evident de posibilităţile din fiecare fermă. La această dată sunt câteva milioane de miei pregătiţi pentru piaţă. V-aş ruga să vă duceţi în sectorul 4 să vedeţi că deja a început acest eveniment pe care îl aşteptaţi", a spus Petre Daea. "Şi preţurile sunt bune. Am văzut. Acum preţurile sunt ca şi anul trecut. E adevărat că la început fiecare are o tendinţă când iese pe piaţă să crească (preţurile - n.r.), dar vremea îl potoleşte cum de altfel vedeţi s-a potolit vremea şi afară. Nu mai este zăpadă, este frumos", a afirmat şeful de la Agricultură. Daea le-a spus jurnaliştilor că nu are în vedere un loc anume de unde va cumpăra miel de Paşte, adăugând că în mod sigur nu va lua mielul de la ciobanii care îi sunt cu toţii prieteni. "Eu nu am oi, nu am nici o orientare de unde iau, dar de undeva tot trebuie să iau...Toţi ciobanii mei sunt prieteni, dar nu iau niciun miel de la niciun cioban pentru că prietenii trebuie să îi ajuţi, să nu le ceri miei că nu e bine", a mai spus Petre Daea.

Petre Daea a mai spus că nu comentează decizia Consiliului Concurenţei de a declanşa o investigaţie pe piaţa producţiei şi comercializării ouălor de consum din România, precizând că aşteaptă răspunsul la o cerere adresată instituţiei încă de anul trecut. "Eu nu comentez decizia, eu aştept răspunsul. Eu aştept Consiliul Concurenţei să îmi dea răspunsul la adresa pe care noi am înaintat-o şi ştiu că piaţa se reglează şi aţi văzut şi dumneavoastră că ea s-a reglat, iar în momentul în care au apărut produse s-a liniştit şi spaima aceasta că nu există şi se creează anumite momente Piaţa s-a liniştit şi vedeţi şi dumneavoastră acest lucru îmbucurător pentru că toţi se aşteaptă să avem un Paşte fericit, de aceea să îl facem fericit", a spus Petre Daea, potrivit Agerpres, la finalul unei dezbateri pe tema Politicii Agricole Comune. Întrebat de jurnalişti despre respectarea Legii etichetării produselor congelate, acesta a menţionat că a rugat colegii de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului să insiste asupra controalelor. Consiliul Concurenţei a declanşat, la începutul acestei săptămâni, o investigaţie pe piaţa producţiei şi comercializării ouălor de consum din România, suspectând un cartel care a determinat creşterea artificială a preţurilor la finalul anului trecut, se arată într-un comunicat al instituţiei.

