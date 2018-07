AZUGA sub asediul a 70 de URȘI. Umblă prin cimitir și prin oraș

Zeci de urşi sunt pe fondul cinegetic din Azuga, efectivul optim fiind de peste două ori mai mare. Animalele se plimbă pe străzi, au creat pagube, iar un cioban a fost atacat





Autorităţile spun că au atras atenţia asupra pericolului, însă nimeni nu ia măsuri. Primarul staţiunii Azuga, Gheorghe Barbu, a declarat, pentru Mediafax, că urşii sunt din ce în ce mai prezenţi pe străzile din oraş, chiar şi ziua, iar la mai multe gospodării au creat şi pagube. În plus, zilele trecute un cioban a fost muşcat de un urs, suferind răni la picioare. „Urşii circulă pe străzi şi ziua. Umblă prin oraş, la cimitir, prin curţi. Au ajuns să facă pagube. Vin la tomberoane, după mâncare. Un cioban a fost şi atacat, fiind muşcat. Ursul s-a apropiat de stână, iar bărbatul a încercat să-l alunge. De doi ani ne tot confruntăm cu astfel de probleme”, a declarat Barbu.Primarul din Azuga spune că pe fondul respectiv cinegetic sunt aproximativ 70 de urşi, iar optimul ar fi de 25 de exemplare. Barbu susţine că a atras atenţia autorităţilor, însă nimeni nu a luat nicio măsură. „Nu se ia nicio decizie. Sunt hârtii făcute către Garda Forestieră, Direcţia Silvică Prahova, la minister. Am făcut şi o petiţie, am strâns semnături. Ferească Dumnezeu. Pun preţ mai mult pe animale decât pe viaţa de om. Nu ne ascultă nimeni, nu se ia nicio decizie”, a spus Gheorghe Barbu.

Acum un an erau 44 de urși

La rândul lor, reprezentanţii Direcţiei Silvice Prahova au declarat că, anul acesta, potrivit evaluării, la Azuga sunt 56 de exemplare, optimul fiind de 25. În 2017, erau 44 de urşi. Pădurarii spun că animalele coboară din pădure în căutare de hrană, deşi frecvent sunt puse bariere de mâncare, precum granule şi porumb. Şeful Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova, Florin Diaconu, a precizat că Primăria Azuga a înştiinţat APM despre pagubele produse de urşi în staţiune. „Noi am fost înştiinţaţi despre pagubele produse. Nu ni s-a solicitat altă măsură. A fost acolo un angajat, s-a făcut o analiză, se va lua o decizie, dacă e cazul sau nu să se facă o retragere”, a precizat Diaconu. Un număr mare de urşi, spun pădurarii, se înregistrează şi la Cheia.

