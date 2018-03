Acte false pentru a câștiga o casă. Fiecare român cu durerea lui.

Din 1998 până în prezent, în mod continuu la intervale de timp diferite, prin acțiuni succesive de inducere în eroare, prin hotărâri infracționale, numita T (născuta R.) C-M a încercat înșelarea reprezentanților P.M.B. în cadrul procedurilor prevăzute de Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv, prezentându- se ca fiind o persoană cu calitate, inițial ca mandatar și ulterior ca moștenitor, în baza unor acte falsificate, aparent emise de autoritățile din Germania. A încercat să detrermine autoritățile statului să-i restituie un imobil, fostă proprietate a numitei S.F.N.

Cu documente care nu pot fi verificate, cu rezultatul investigației la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date care nu a returnat niciun rezultat că ar fi rude. Dar și un document intitulat „Certificat de moștenitor sub beneficiu de inventor, limitat pe teritoriul Germaniei” care are la baza un testament olograf (neautentificat, nelegalizat) din 1995 (presupusa rudă a decedat în anul 2000), plus o declarație pe proprie răspundere în vederea obținerii certificatului de moștenitor, respectiva a spus „declar sub jurământ că nu cunosc nimic care să contravină corectitudinii datelor mele prezente și soli cit Tribunalului de moșteniri abilitat (din Germania) să-mi acorde certificatul de moștenitor cu conținutul prezent ...

„În răspunsul dat de Camera Notarilor se arată că: “Din verificările efectuate în evidențele succesorale informatizate pe care le deținem aferente perioade 1953- la zi, rezultă că procedura succesorală de pe urma defuntei …nu a fost înregistrată pe rolul vreunui Birou Notarial Public.”

După mai multe procese civile începute în 1998, presupusa „procuratoare”, ulterior, presupusa „moștenitoare” nu a reușit să-și demonstreze calitatea de moștenitoare. Cu toate acestea, concluzia organelor de cercetare penală de la Secția 1 Poliție este că „se poate emite presupunerea rezonabilă că este nepoata după sora...” Am aflat că în spatele ei se află un avocat, S.T., numit și „avocatul cămătarilor.” Am făcut plângere împotriva soluției, dar nu am nicio speranță.