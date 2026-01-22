Zmeura de Aur 2026: Filmele „Snow White” și „War of the Worlds”, în fruntea nominalizărilor

Filmele remake și producțiile SF au atras cele mai multe critici în acest an, conducând clasamentul nominalizărilor la Zmeura de Aur. „Snow White” și „War of the Worlds” au primit câte șase nominalizări fiecare, potrivit Reuters, la cea de-a 46-a ediție a Razzies, premiile care evidențiază cele mai slabe filme ale anului.

Remake-ul „Snow White” a fost criticat pentru scenariul slab și lipsa de originalitate, iar „War of the Worlds”, cu Ice Cube în rol principal, a fost taxat pentru efectele speciale mediocri și povestea incoerentă, în ciuda bugetului uriaș.

Nominalizările Zmeura de Aur 2026 includ și câteva dintre cele mai cunoscute nume din industria cinematografică.

Abel Tesfaye, cunoscut publicului ca The Weeknd, concurează la categoria „Cel mai prost actor”, în timp ce la „Cea mai proastă actriță” au fost propuse nume sonore precum Ariana DeBose, Milla Jovovich și Natalie Portman, toate apreciate și premiate anterior.

Categoria „Cel mai prost cuplu de pe ecran” a atras și ea atenția criticilor și publicului prin alegerile neașteptate și comentariile tăioase, care pun în evidență chimia slabă dintre actori sau combinațiile scenice care nu au reușit să convingă.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 14 martie 2026. Evenimentul a stârnit și în acest an discuții aprinse: unii îl văd ca pe o satiră necesară a industriei cinematografice, în timp ce alții îl percep ca pe o formă de umilință. Dincolo de aceste opinii, organizatorii spun că scopul evenimentului este de a provoca o reflecție asupra calității filmelor lansate.

Ediția Zmeurei de Aur din 2026 evidențiază o tendință tot mai vizibilă în industria cinematografică: succesul comercial, măsurat prin încasări la box office, nu mai este suficient pentru a câștiga aprecierea criticilor sau recunoașterea calității artistice. Publicul și specialiștii devin tot mai exigenți, evaluând filmele nu doar după popularitate, ci și după originalitate, scenariu, interpretare și coerența vizuală.