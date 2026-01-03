Ziua în care Capitala a intrat în epoca electrică. Povestea primei linii de tramvai electric din București

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Bucureștiul se desprindea treptat de structurile unei societăți tradițional, dorind să se apropie de modelul marilor capitale europene. Cu toate astea, străzile erau încă dominate de trăsuri și tramvaie trase de cai, iar ideea unui transport public electric părea, pentru unii, mai degrabă o fantezie tehnologică decât o necesitate urbană. Totuși, la 9 decembrie 1894, Capitala a făcut un pas decisiv spre modernitate: primul tramvai electric a fost pus oficial în circulație.

Momentul nu a fost unul izolat sau întâmplător. București avea deja o experiență de peste două decenii cu transportul public pe șine. Tramvaiele cu cai fuseseră introduse în 1871 și reprezentaseră o adevărată revoluție pentru locuitorii orașului, fiind primele mijloace de transport în comun organizate. La acel moment, Capitala se afla chiar în urma Timișoarei, unde tramvaiele trase de cai circulau încă din 1869. Cu toate limitele sale, acest sistem a permis extinderea orașului și a creat primele rutine zilnice de mobilitate urbană.

Până în 1894, rețeaua de tramvaie cu cai din București ajunsese la 13 linii distincte, fiecare numerotată și marcată printr-o culoare specifică. Numerotarea nu era un simplu capriciu administrativ, ci o soluție adaptată realităților sociale ale epocii. Rata analfabetismului era ridicată, iar pentru mulți călători cifrele nu reprezentau un reper sigur. Culorile deveniseră, astfel, un limbaj urban accesibil tuturor, un cod vizual care făcea orașul mai ușor de înțeles și de parcurs.

Tramvaiul cu cai era un simbol al modernității vremii sale, dar și un sistem limitat. Depindea de forța animalelor, de condițiile meteo și de infrastructura stradală adesea precară. Pe măsură ce orașul creștea, devenea tot mai clar că acest tip de transport nu mai putea răspunde nevoilor unei capitale în plină dezvoltare.

În acest context a apărut linia 14, prima linie de tramvai electric din București. Numărul nu a fost ales întâmplător, ci a venit firesc, în continuarea celor 13 trasee existente. Culoarea care o identifica era verde, iar rolul său era ambițios: să traverseze orașul de la est la vest, legând zone vitale pentru viața economică și socială a Capitalei. Electrificarea rețelei de tramvaie a fost realizată de Societatea comunală a Tramvaielor din București, în colaborare cu Primăria Capitalei.

Traseul pornea de la Uzina Electrică, un simbol al noii epoci tehnologice, și continua de-a lungul Splaiului Independenței, traversa Dâmbovița pe Podul Domnița Maria, apoi străbătea bulevardele Regina Elisabeta, Academiei, Carol I și Pache Protopopescu, pentru a ajunge în zona Oborului.

Capătul estic al liniei nu a fost unul fix de la început. Inițial, tramvaiul electric ajungea până la Școala Iancului, apoi traseul a fost prelungit treptat către Mătăsari și Agricultori, până când a atins, în forma sa finală, bariera Pantelimon. Această evoluție reflectă dinamica orașului de la sfârșitul secolului al XIX-lea, un București în expansiune, în care infrastructura se adapta rapid nevoilor unei populații în creștere.

Este remarcabil faptul că, după mai bine de un secol, linia actuală a tramvaiului 14 păstrează încă fragmente importante din acest traseu istoric. Puține orașe europene se pot lăuda cu o asemenea continuitate urbană.

Identificarea liniilor prin culori era un alt aspect important pentru românii de la acea vreme și a fost mai mult decât un artificiu estetic. Ea răspundea unei nevoi sociale concrete, într-o epocă în care o parte semnificativă a populației nu știa să citească sau să recunoască cifrele. Culoarea devenea un instrument de orientare urbană, iar tramvaiul, un spațiu în care orașul învăța să comunice vizual cu locuitorii săi. Mai târziu, odată cu generalizarea tramvaielor electrice, vagoanele au fost vopsite uniform în galben, iar sistemul de identificare cromatică a fost păstrat sub forma unor felinare montate deasupra, cu semne distincte în două sau trei culori.

Introducerea tramvaiului electric nu a fost întâmpinată cu entuziasm unanim. Dimpotrivă, dezbaterea publică a fost intensă. Criticii susțineau că România este o țară eminamente agrară și că dispariția cailor din transportul public ar afecta direct agricultura și o serie întreagă de meserii tradiționale.

Caii consumau produse agricole, iar în jurul lor se dezvoltase o economie locală solidă: potcovari, făurari de hamuri, vizitii, crescători de cai și veterinari. Pentru mulți, electrificarea tramvaielor părea o amenințare economică și socială, nu un pas înainte.

În fața acestei rezistențe, poziția Primăriei Capitalei a fost decisivă. Primarul Barbu Ștefănescu Delavrancea a susținut fără echivoc modernizarea orașului. În Monitorul Comunal din 1900, el a respins ideea că progresul ar trebui blocat pentru a proteja consumul de fân al câtorva mii de cai, subliniind că dezvoltarea României nu poate rămâne prizoniera unei singure structuri economice.

Argumentele sale au cântărit decisiv în extinderea tracțiunii electrice și în transformarea rețelei de transport urban.

Procesul de electrificare a continuat constant, iar în 1929 ultimul tramvai tras de cai a fost retras din circulație. Urmele acestui sistem au mai fost vizibile o perioadă, prin șinele rămase pe străzile Ion Ghica și Smârdan, dispărute definitiv după 1944.

Între 1900 și 1935, rețeaua de tramvaie electrice a cunoscut o dezvoltare rapidă, devenind principala coloană vertebrală a transportului bucureștean și facilitând deplasarea între cartierele orașului.

În perioada comunistă, mai ales sub regimul Ceaușescu, structura rețelei a fost modificată radical. Stațiile au fost rărite, liniile au fost fragmentate în centru, iar capetele de linie au fost mutate spre periferie. Noua schemă favoriza deplasările radiale, dar limita traversarea orașului dintr-o extremă în alta. Această reorganizare a lăsat urme adânci în mobilitatea urbană și continuă să influențeze modul în care bucureștenii folosesc transportul de suprafață.