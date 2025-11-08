Primarul care a condus Bucureștiul în vremuri excepționale: Procopie Ioan Dumitrescu

Propcopie Ioan Dumitrescu este un caz excepțional. Un strălucit magistrat, a fost preocupat mereu de ordine și siguranță publică. Va fi de trei ori edil al Capitalei, în vremuri excepționale.

Procopie Ioan Dumitrescu s-a născut cu 180 ani în urmă, la 9 iunie 1845, la Paris. Se știe despre el că a studiat Dreptul în Orașul Luminilor. Va reveni în România unde va practica magistratura pentru 6 ani. După 1876, decide să se dedice activității politice și administrative.

Prima sa funcție publică a fost aceea de Prefect al Poliției Capitalei în perioada 6 noiembrie 1876 – 15 februarie 1877. România se pregătea de Războiul de Independență, de aceea, prestanța sa și calitățile sale au fost neprețuite pentru păstrarea ordinii și siguranței publice în Capitala României.

Procopie Ioan Dumitrescu și-a asumat în vremuri excepționale, să conducă în calitate de interimar Primăria Capitalei. Se întâmpla în august 1877 și a predat mandatul în noiembrie 1878. Evident, atunci, esențiale erau pregătirile pentru război, pentru circulația efectivelor și resurselor militare, toată România fiind angrenată efortului de război.

El a fost primarul care a salutat triumful Armatei Române la 8 octombrie 1878, când mai multe străzi și-au schimbat numele: Calea Târgoviștei în Griviței, Podul Mogoșoaiei în Calea Victoriei, Drumul Piteștilor - Calea Plevnei, Calea Craiovei, Podul Calicilor sau Podul de Pământ în Calea Rahovei. Activitatea sa i-a adus recunoașterea statului român, primind prestigioasa decorație „Ordinul Național Steaua României”, în grad de Comandor.

A mai avut încă două mandate de primar în perioada aprilie 1901 - noiembrie 1902, al doilea mandat, urmat de cel de al treilea mandat în perioada februarie 1910 - ianuarie 1911. Înaintea sa, la conducerea Capitalei, la debutul secolului XX, în ianuarie-aprilie 1901, au mai fost scriitorul și avocatul Barbu Ștefănescu Delavrancea și economistul Emil Costinescu. Capitala era atunci plină deja de clădiri emblematice, Calea Victoriei era deja o arteră cu adevărat europeană ca aspect și ca infrastructură. Funcționau obiective industriale și pentru asigurarea alimentării populației, precum celebra Moara Assan.

Procopie Ioan Dumitrescu a fost căsătorit cu Ecaterina Dumitrescu, fiica unui medic. Cei doi au fost bunicii Ioanei Procopie Dumitrescu, devenită prin căsătoria cu marele dirijor Sergiu Celibidache, Ioana Celibidache. Familia a deținut o casă în zona Armenească a Capitalei, la intersecția Străzii Speranței cu Strada Logofăt Luca Stroici.

Procopie Ioan Dumitrescu a murit la București, pe 20 decembrie 1921. Va fi înmormântat pe 23 decembrie 1921, la „Cimitirul Bellu” din București. Sectorul 2 din Capitală are o stradă care se numește Procopie Ioan Dumitrescu.