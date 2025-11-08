EVZ Special

Primarul care a condus Bucureștiul în vremuri excepționale: Procopie Ioan Dumitrescu

Primarul care a condus Bucureștiul în vremuri excepționale: Procopie Ioan Dumitrescu
Propcopie Ioan Dumitrescu este un caz excepțional. Un strălucit magistrat, a fost preocupat mereu de ordine și siguranță publică. Va fi de trei  ori edil al Capitalei, în vremuri excepționale.

Procopie Ioan Dumitrescu - viața, studiile și primele angajamente publice și administrative

Procopie Ioan Dumitrescu s-a născut cu 180 ani în urmă, la 9 iunie 1845, la Paris. Se știe despre el că a studiat Dreptul în Orașul Luminilor. Va reveni în România unde va practica magistratura pentru 6 ani. După 1876, decide să se dedice activității politice și administrative.

Prima sa funcție publică a fost aceea de Prefect al Poliției Capitalei în perioada 6 noiembrie 1876 – 15 februarie 1877. România se pregătea de Războiul de Independență, de aceea, prestanța sa și calitățile sale au fost neprețuite pentru păstrarea ordinii și siguranței publice în Capitala României.

Procopie Ioan Dumitrescu, primul edil al Capitalei independente

Procopie Ioan Dumitrescu și-a asumat în vremuri excepționale, să conducă în calitate de interimar Primăria Capitalei. Se întâmpla în august 1877 și a predat mandatul în noiembrie 1878. Evident, atunci, esențiale erau pregătirile pentru război, pentru circulația efectivelor și resurselor militare, toată România fiind angrenată efortului de război.

El a fost primarul care a salutat triumful Armatei Române la 8 octombrie 1878, când mai multe străzi și-au schimbat numele: Calea Târgoviștei în Griviței, Podul Mogoșoaiei în Calea Victoriei, Drumul Piteștilor - Calea Plevnei, Calea Craiovei, Podul Calicilor sau Podul de Pământ în Calea Rahovei. Activitatea sa i-a adus recunoașterea statului român, primind prestigioasa decorație „Ordinul Național Steaua României”, în grad de Comandor.

A fost al treilea primar la debutul secolului XX

A mai avut încă două mandate de primar în perioada aprilie 1901 - noiembrie 1902, al doilea mandat, urmat de cel de al treilea mandat în  perioada februarie 1910 - ianuarie 1911. Înaintea sa, la conducerea Capitalei, la debutul secolului XX, în ianuarie-aprilie 1901, au mai fost scriitorul și avocatul Barbu Ștefănescu Delavrancea și  economistul Emil Costinescu.  Capitala era atunci plină deja de clădiri emblematice, Calea Victoriei era deja o arteră cu adevărat europeană ca aspect și ca infrastructură. Funcționau obiective industriale și pentru asigurarea alimentării populației, precum celebra Moara Assan.

Familia edilului

Procopie Ioan Dumitrescu a fost căsătorit cu Ecaterina Dumitrescu, fiica unui medic. Cei doi au fost  bunicii Ioanei Procopie Dumitrescu, devenită prin căsătoria cu marele dirijor Sergiu Celibidache, Ioana Celibidache. Familia a deținut o casă în zona Armenească a Capitalei, la intersecția Străzii Speranței cu Strada Logofăt Luca Stroici.

Dispariția marelui om politic

Procopie Ioan Dumitrescu a murit la București, pe 20 decembrie 1921. Va fi înmormântat pe 23 decembrie 1921, la „Cimitirul Bellu” din București. Sectorul 2 din Capitală are o stradă care se numește Procopie Ioan Dumitrescu.

 

