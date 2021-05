El a anunţat că, deocamdată, membrii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă nu au fost convocaţi, dar va convoca şedinţa, dacă rata de infectare pe care o va transmite joi DSP Bucureşti se va menţine sub 1,5 la mie. Sedinţa ar putea avea loc la ora 12.00.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă dacă se va reuni, va decide noi măsuri de relaxare, aferente ratei de infectare din scenariul verde, respectiv creşterea gradului de ocupare permis în localuri – de la 30% la 50%, permiterea spectacolor de tip drive-in, cu 3 persoane în maşină, precum şi spectacolele în aer liber, cu maximum 300 de spectatori, scrie news.ro.

Potrivit datelor DSP Bucureşti, miercuri, rata infectărilor cu noul coronavirus în Capitală era de 1,42.

Scenariu verde în Capitală

Alin Stoica a declarat, miercuri seară, că la finalul săptămânii viitoare, dacă se menţine trendul, s-ar putea ajunge la rata pentru scenariul verde.

„Dacă se păstrează acest trend şi nu vor fi niciun fel de influenţe din perioadele anterioare, când au fost un pic mai relaxate lucrurile, atunci, da, este posibil să ajungem spre 1 la mie. Trebuie să vedem de fapt că descreşterea este din ce în ce mai mică. Pasul este mai mic. Şi atunci s-ar putea să fie o perioadă mai lungă până când ajungem acolo”, a afirmat Alin Stoica.

Prefectul Alin Stoica a precizat care vor fi măsurile de relaxare ce vor fi adoptate de autorități, conform prevederilor legale.

„Ieri (marți – n. red.) am scăzut sub 1,5 la mie. Înseamnă că în 48 de ore, CNSU urmează să se întrunească și să se intre în noul scenariu verde. Asta înseamnă că în sălile de spectacol o să poată funcționa cu capacitate de 50%, la restaurante în interior la fel se poate funcționa cu 50%. Se pot deschide spectacole drive-in unde să fie într-o mașină trei persoane sau s-ar putea face spectacole în aer liber cu maximum 300 de spectatori. Sub 1 la mie toți copiii să poată merge la școală, dar încă nu am ajuns la asta”, a declarat prefectul Alin Stoica.