Zi importantă pentru Ciolacu. Unicul său băiat s-a căsătorit cu o studentă

Zi importantă pentru Marcel Ciolacu, premierul României și președintele PSD. Unicul său fiu, Andrei Filip s-a căsătorit cu o studentă la Medicină, colegă de facultate. Cei doi urmează cursurile Universității din Constanța, locul în care s-au cunoscut.

Nunta anului, așa cum o descriu mulți jurnaliști, se desfășoară la Buzău, locul de origine a familiei tînărului Andrei Filip. Pentru petrecere, a fost aleasă Vila Albatros, din orașul Buzău. Selecta locație a aparținut lui Alexandru Marghiloman, primul premier buzoian din istoria României.

Andrei Filip Ciolacu, de 24 de ani, și aleasa inimii sale, Iris Alexa Constantinescu, sunt împreună de prin 2019, conform informațiilor care circulă prin presă. Viitoarea noră a premierului provine dintr-o familie de cadre medicale, din Câmpulung. Mama acesteia este foarte cunoscută în oraș, lucrând la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului local. Despre Iris Alexa se mai știe că are o soră, mai mică, care tocmai a fost admisă la o facultate din București.

Pe de altă parte, soția lui Marcel Ciolacu, Roxana, este absolventă de Chimie și se ocupă de o afacere cu produse de patiserie. Ea administrează un magazin de brutărie și patiserie în orașul Buzău, refuzând să vină la București.

Zi importantă pentru Marcel Ciolacu, dat fiind că fiul său, Andrei Filip, s-a căsătorit. Pentru actualul premier, fiul său este cel mai important. Și a ținut să arate acest lucru în momentul în care băiatul a fost admis la Medicină.

În momentul în care Filip a intrat la facultate, tatăl său i-a transmis că are încredere și că va ajunge un doctor bun care va ajuta oamenii.

Marcel Ciolacu este foarte mândru de alegerea fiului său, mai ales că în familia sa sunt aproape doar băieți. Acesta își descria viitoarea noră, drept o peroană creativă, pasionată de desen, de pictură și în general de artă, conform Rețete și Vedete. De altfel, poate și pentru că în familia sa sunt doar băieți, Marcel Ciolacu s-a apropiat foarte tare de tânăra Iris Alexa.

În urmă cu doi ani, pe vremea când nepotul său devenea tată, actualul premier a stârnit confuzie pe rețelele de socializare cu o postare de felicitare. Mulți l-au felicitat atunci, crezând că este bunic. La momentul respectiv, Marcel Ciolacu a clarificat lucrurile, într-o scurtă declarație pentru Evenimentul Zilei.

Tot în acest context, al relațiilor apropiate cu familia, actualul premier vorbea și despre o tradiție instituită în familie de tatăl său. Astfel, acesta a decis ca toate sărbătorile, Crăciun și Paște să se petreacă împreună. Iar aceste reguli i le-a transmis și nurorii sale, care trebuie să le respecte, după căsătorie.

„Cât timp trăia tatăl meu, ne strângeam cu adevărat mulţi. Am prieteni care nu aveau această tradiţie şi veneau de sărbători la noi în familie. Am menţinut această tradiţie. An de an ne strângem cu toţii. Eu i-am spus iubitei fiului meu: «Să ştii regulile de la început: în prima zi de Paşti şi de Crăciun, noi ne strângem cu toţii la Buzău»”, spunea socrul mare.