O zi foarte importantă, astăzi, pentru Coaliția de guvernare, care se va întâlni pentru prima dată după demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății. Decizia a fost luată, săptămâna trecută, de premierul Florin Cîțu și a declanșat un război între PNL și USR-PLUS. Susținătorii lui Voiculescu au acuzat faptul că decizia șefului Executivului a fost unilaterală și au anunțat că-i retrag acestuia sprijinul politic.

PNL şi UDMR au spus că nu există altă soluţie politică de guvernare decât actuala coaliție şi au subliniat că USR PLUS trebuie să facă o nouă propunere pentru funcția de ministru al Sănătăţii. Florin Cîțu este susținut, în continuare, de PNL și UDMR.

Acuzațiile formulate de fostul ministru al Sănătății

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că trebuie să mai treacă un timp până la o reuniune a coaliției de guvernare, pentru că nu este bine să se poarte discuţii la cald. De asemenea, vicepremierul Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a făcut apel la colegii de coaliţie pentru o discuţie calmă în perioada următoare.

După demitere, Vlad Voiculescu a spus că premierul Florin Cîţu nu a discutat aproape niciodată cu Ministerul Sănătăţii şi s-a transformat „în primul epidemiolog al ţării”. El a mai afirmat că s-a înşelat atunci când a crezut că epoca epoleţilor a trecut. Și a acuzat şi faptul că există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale în ceea ce priveşte decesele din spitalele COVID şi a spus că Unifarm reprezintă unul dintre cele mai mari jafuri ale pandemiei.

Florin Cîțu a pus presiune pe Dan Barna după declarațiile lui Vlad Voiculescu

Florin Cîţu i-a solicitat vicepremierului Dan Barna să prezinte în şedinţa de Guvern dacă ştia despre existenţa unor diferenţe între datele raportate şi cele reale privind persoanele infectate cu SARS-CoV-2 care au murit şi ce măsuri a dispus.

Dan Barna a precizat că, în cursul zilei de joi, a fost informat de echipa de la MS că verifică posibile inadvertenţe în modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19 în cele două baze de date folosite de autorităţi şi a transmis o notă la Cabinetul premierului.

„E normal ca Ministerul Sănătății să rămână la PLUS. Ne uităm şi la USR şi la PLUS şi la USR PLUS ne uităm la câteva nume şi căutăm un nume pentru a duce mai departe reformele pe care Vlad Voiculescu le-a început. Noi am făcut aceste discuţii, că ministrul Sănătăţii este un ministru de la PLUS. Deci continuăm în această direcţie discuţiile”, a spus Anca Dragu, președintele Senatului.