Vremea

Zi de weekend cu vreme foarte frumoasă în Republica Moldova, valorile termice sunt în creștere

Prognoza meteo. Sursa foto: freepik
Prima zi de weekend auce o vreme foarte frumoasă în Republicaa Moldova, cu cer senin și temperaturi în creștere față de ziua anterioară, peste media acestei perioade. Conform anunțului făcut de specialiștii meteo, maximele de sâmbătă vor oscila între 8 și 9 grade Celsius, dar în timpul nopții se va lăsa frigul și mercurul din termometre va coborî până la -4 grade Celsius.

Zi de weekend cu vreme foarte frumoasă în Republica Moldova, valorile termice sunt în creștere

Vor fi înnorări temporare în centrul țării și în nord, fără șanse de precipitații, în rest cerul va fi senin. Vântul va sufla fără intensitate. Se vor înregistra 8 grade la Ștefan-Vodă și câte 9 grade Celsius la Briceni, la Bălți, Rîbnița, Cahul și Chișinău. Mâine, vremea va continua procesul de încălzire și temperaturile vor fi de 12 - 13 grade Celsius. Cerul rămâne senin.

Și în Româniam sâmbătă, temperaturile vor fi în creştere şi se vor situa în general cu mult peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, conform ANM.

Se încălzește și în România

Valorile termice se vor încadra între 5 grade pe litoral şi 16 grade Celsius în Regiunile Vestice, iar cele minime între -12 grade în depresiunile din estul Transilvaniei unde va fi ger şi 5 grade în Dealurile de Vest. Izolat dimineaţa şi noaptea se va forma ceaţă.

Azi, în Capitală, vremea se va menţine frumoasă, dar în continuare dimineaţa şi noaptea va fi rece. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul a 9 grade, iar cea minimã va fi de -6 până la -2 grade Celsius, după cum au mai informat meteorologii.

Care vor fi maximele de duminică

Mâine, temperaturile vor fi în continuare cu mult peste cele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 8 şi 17 grade, iar cele minime între -11 grade Celsius în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 6 grade în Dealurile de Vest. Dimineaţa şi noaptea, izolat va fi ceaţă.

