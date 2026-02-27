Zi însorită în Republica Moldova, valorile termice rămân pozitive, nu sunt anunțate precipitații

Vremea va fi frumoasă, azi, 27 februarie, în Republica Moldova, cu valori termice apropiate de normalul acestei perioade, după cum au anunțat specialiștii meteo. Maximele de vineri vor oscila între 3 și 5 grade Celsius, minima din timpul nopții va fi de -4 grade. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei în toate regiunile, cu excepția centrului țării, acolo unde vor predomina norii. Nu sunt anunțate precipitații, vântul va sufla moderat.

Vor fi câte 3 grade Celsius la Briceni, la Bălți, la Rîbnița și la Chișinău, iar la Ștefan-Vodă și la Cahul sunt anunțate valori de 5 grade Celsius. Mâine, în prima zi a weekendului, temepraturile vor fi în creștere față de ziua anterioară și vor ajunge la nivelul a 8 - 9 grade Celsius. Cerul se păstrează senin în toată țara.

În România, azi, vremea va fi frumoasă, iar valorile termice diurne vor crește ușor față de cele înregistrate joi, mai ales în jumătatea de vest a țării, însă dimineața și noaptea va fi rece, conform ANM.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime între -9 și 3 grade Celsius, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre valori în jurul a -14 grade Celsius unde va fi ger. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

Tot azi, în Cpaitală, vremea va fi plăcută, fără excese, cu valori termice diurne în creștere față de ziua anterioară. Dar dimineața și noaptea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 8 grade, iar cea minimă va fi de -6 până la -3 grade Celsius, conform meteorologilor.