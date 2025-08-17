Social Zgomotul traficului asociat cu depresia și anxietatea la tinerii adulți







Cercetările din domeniul mediului au identificat o legătură între zgomot și apariția depresiei și anxietății. Acesta este primul studiu care analizează expunerea pe termen lung la zgomotul traficului și sănătatea mintală la copii, adolescenți și tineri adulți. Studiul realizat de Universitatea din Oulu a arătat că zgomotul traficului rezidențial peste 53 de decibeli (dB) — nivelul considerat acceptabil de către OMS — crește semnificativ riscul de probleme de sănătate mintală.

Articolul recomandă reducerea limitelor de viteză și amplasarea dormitoarelor pe laturile liniștite ale clădirilor pentru a atenua zgomotul rutier, ca măsuri de politică publică și planificare urbană.

Zgomotul provenit de la drumuri, căi ferate, aeroporturi și șantiere reprezintă a doua cea mai mare preocupare de mediu a europenilor. Acesta poate afecta sistemul auditiv, perturba somnul și provoca reacții cognitive și emoționale, contribuind la apariția bolilor cardiovasculare și neurologice. De asemenea, apar asocieri cu bolile mintale, deși dovezile disponibile sunt încă limitate.

Echipa a analizat date din registrele finlandeze pentru 114.353 de persoane născute între 1987 și 1998, care locuiau în Helsinki în 2007. Cercetătorii au urmărit starea de sănătate a acestora între vârstele de 8 și 21 de ani.

Nivelul mediu anual de zgomot rutier și feroviar la adresa de domiciliu a fost modelat pentru a estima expunerea fiecărei persoane la zgomot ridicat, apoi comparat cu datele privind diagnosticele de depresie și anxietate.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă o limită de zgomot al traficului de 53 dB Lden (nivel mediu pe 24 de ore). Studiul a constatat că tinerii expuși la acest nivel sau la valori mai mari sunt mai predispuși să dezvolte depresie și anxietate.

Rezultatele au arătat că riscul de anxietate este cel mai scăzut la un nivel de zgomot al traficului de 45–50 dB pe partea mai liniștită a locuințelor și crește semnificativ după 53–55 dB. Dr. Anna Pulakka, autoarea principală, a precizat că zgomotul peste 53 dB provoacă stres psihologic tinerilor, indiferent de locul în care dorm.

Bărbații și persoanele fără antecedente de probleme de sănătate mintală au prezentat o asociere mai puternică între expunerea la zgomot și anxietate. Yiyan He, coautor principal al studiului, subliniază: „Constatările noastre susțin eforturile de reducere a zgomotului traficului.

Decidenții politici și urbaniștii ar trebui să se asigure că dormitoarele sunt amplasate pe partea mai liniștită a locuinței și că există spații verzi în apropiere. De asemenea, ar trebui luate în considerare anvelope mai silențioase sau limite de viteză mai mici pentru transportul public.” Acest studiu evidențiază una dintre numeroasele modalități prin care mediul și expozomul pot influența sănătatea, potrivit medicalxpress.com.