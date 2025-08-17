Social

Zgomotul traficului asociat cu depresia și anxietatea la tinerii adulți

Zgomotul traficului asociat cu depresia și anxietatea la tinerii adulțiMașini. Sursa foto: arhiva EVZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Cercetările din domeniul mediului au identificat o legătură între zgomot și apariția depresiei și anxietății. Acesta este primul studiu care analizează expunerea pe termen lung la zgomotul traficului și sănătatea mintală la copii, adolescenți și tineri adulți. Studiul realizat de Universitatea din Oulu a arătat că zgomotul traficului rezidențial peste 53 de decibeli (dB) — nivelul considerat acceptabil de către OMS — crește semnificativ riscul de probleme de sănătate mintală.

Zgomotul traficului asociat cu depresia și anxietatea la tinerii adulți

Articolul recomandă reducerea limitelor de viteză și amplasarea dormitoarelor pe laturile liniștite ale clădirilor pentru a atenua zgomotul rutier, ca măsuri de politică publică și planificare urbană.

Zgomotul provenit de la drumuri, căi ferate, aeroporturi și șantiere reprezintă a doua cea mai mare preocupare de mediu a europenilor. Acesta poate afecta sistemul auditiv, perturba somnul și provoca reacții cognitive și emoționale, contribuind la apariția bolilor cardiovasculare și neurologice. De asemenea, apar asocieri cu bolile mintale, deși dovezile disponibile sunt încă limitate.

Cercetătorii au urmărit starea de sănătate a persoanelor cu vârste cuprinse între 8 și 21 de ani

Echipa a analizat date din registrele finlandeze pentru 114.353 de persoane născute între 1987 și 1998, care locuiau în Helsinki în 2007. Cercetătorii au urmărit starea de sănătate a acestora între vârstele de 8 și 21 de ani.

Exclusiv. Ce pași urmezi dacă ai făcut o plată greșită din contul bancar. Banca nu te poate ajuta în orice situație
Exclusiv. Ce pași urmezi dacă ai făcut o plată greșită din contul bancar. Banca nu te poate ajuta în orice situație
UE pregătește interzicerea motoarelor clasice. Un gigant auto ripostează dur
UE pregătește interzicerea motoarelor clasice. Un gigant auto ripostează dur
claxon

Zgomotulm depresia, anxietatea. Claxon. Sursa foto Arhiva EVZ

Nivelul mediu anual de zgomot rutier și feroviar la adresa de domiciliu a fost modelat pentru a estima expunerea fiecărei persoane la zgomot ridicat, apoi comparat cu datele privind diagnosticele de depresie și anxietate.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă o limită de zgomot al traficului de 53 dB Lden (nivel mediu pe 24 de ore). Studiul a constatat că tinerii expuși la acest nivel sau la valori mai mari sunt mai predispuși să dezvolte depresie și anxietate.

Bărbații au prezentat o asociere mai puternică între expunerea la zgomot

Rezultatele au arătat că riscul de anxietate este cel mai scăzut la un nivel de zgomot al traficului de 45–50 dB pe partea mai liniștită a locuințelor și crește semnificativ după 53–55 dB. Dr. Anna Pulakka, autoarea principală, a precizat că zgomotul peste 53 dB provoacă stres psihologic tinerilor, indiferent de locul în care dorm.

Bărbații și persoanele fără antecedente de probleme de sănătate mintală au prezentat o asociere mai puternică între expunerea la zgomot și anxietate. Yiyan He, coautor principal al studiului, subliniază: „Constatările noastre susțin eforturile de reducere a zgomotului traficului.

Decidenții politici și urbaniștii ar trebui să se asigure că dormitoarele sunt amplasate pe partea mai liniștită a locuinței și că există spații verzi în apropiere. De asemenea, ar trebui luate în considerare anvelope mai silențioase sau limite de viteză mai mici pentru transportul public.” Acest studiu evidențiază una dintre numeroasele modalități prin care mediul și expozomul pot influența sănătatea, potrivit medicalxpress.com.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:06 - Apel la violență globală contra evreilor, la New York. SUA pregătesc o lege pentru a combate fenomenul
09:57 - Accident pe Valea Oltului. Patru persoane sunt rănite după coliziunea a două autoturisme
09:49 - Aliații Ucrainei participă duminică la o videoconferință. Va fi prezent și Nicușor Dan
09:36 - Exclusiv. Ce pași urmezi dacă ai făcut o plată greșită din contul bancar. Banca nu te poate ajuta în orice situație
09:29 - Hipertensiunea arterială și telefonul mobil. Legătura la care nu te-ai gândit niciodată
09:20 - 11 turiști rătăciți în Munții Rodnei. Operațiune dramatică de căutare

Proiecte speciale