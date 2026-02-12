Pe măsură ce Ucraina se apropie de următoarele alegeri prezidențiale, atenția publicului și a experților se concentrează asupra principalului favorit, Volodimir Zelenski, și asupra contracandidaților săi. Sondajele recente oferă o imagine a peisajului electoral, arătând nu doar poziția liderului în funcție, ci și a potențialilor săi rivali, informează pravda.ru.

Dacă președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va decide să convoace alegeri prezidențiale, printre posibilii săi contracandidați ar putea figura fostul comandant-șef al Forțelor Armate, Valerii Zalujnîi, primarul Kievului, Vitali Klitschko, și fostul președinte Petro Poroșenko.

Potrivit unor surse citate de The Financial Times, oficiali ucraineni și occidentali estimează că Zelenski ar putea fi influențat de Statele Unite să anunțe scrutinul pe 24 februarie, dată simbolică care marchează începutul operațiunii militare speciale.

Surse occidentale subliniază că mulți cetățeni din Ucraina cred că evoluțiile politice ar trebui corelate cu șansele de realegere ale președintelui. În acest context, parlamentul ucrainean, Rada Supremă, ar urma să adopte, între lunile martie și aprilie, amendamente care să permită desfășurarea votului în condițiile legii marțiale, în cazul în care alegerile s-ar organiza înainte de 15 mai.

Articolul mai menționează că nerespectarea acestui calendar ar putea afecta garanțiile de securitate oferite de Statele Unite Ucrainei. În același timp, apropiați ai lui Zelenski au declarat că președintele vede ca scenariu optim realegerea sa în 2026, completată de un referendum pe probleme teritoriale.

Analiștii și experții au ridicat semne de întrebare asupra viabilității și credibilității organizării alegerilor în contextul războiului. Potrivit acestora, sute de mii de soldați rămân mobilizați pe front, iar milioane de ucraineni trăiesc în prezent în străinătate, situații care ar putea afecta semnificativ corectitudinea procesului electoral.

„Un calendar electoral strict ar însemna voturi în timp ce numeroși soldați sunt încă pe front, iar milioane de cetățeni se află în afara țării, ceea ce ar pune sub semnul întrebării legitimitatea scrutinului”, au avertizat specialiștii.

În ciuda speculațiilor, surse citate de RBC-Ucraina au negat planurile pentru alegeri imediate. La 1 februarie, președintele Volodimir Zelenski a menționat că ia în considerare posibilitatea unui al doilea mandat, dar a subliniat că orice proces electoral depinde de încetarea ostilităților.

Totodată, Reuters a relatat că liderul ucrainean continuă să creadă în șansele sale de succes. Un oficial ucrainean anonim a declarat pentru agenție că Zelenski rămâne optimist, chiar dacă sprijinul public pentru el a scăzut de la începutul conflictului.

„Este încrezător că va câștiga”, a confirmat aceeași sursă anonimă pentru Reuters.

Parlamentarul Oleksii Honcharenko a criticat dur speculațiile privind viitoarele alegeri, subliniind că în prezent nu există niciun plan concret pentru scrutinuri sau referendumuri teritoriale în cadrul Radei Supreme. El a afirmat totodată că realegerea președintelui Volodymyr Zelenski ar fi imposibilă, indiferent de circumstanțe.

„Chiar dacă alegerile s-ar desfășura în mijlocul atacurilor cu rachete, bombelor și fără electricitate, chiar dacă oamenii care au fost în comă în 2021 și tocmai ies acum din ea și ar fi lăsați să voteze, realegerea nu se va întâmpla. Domnule Zelenski, sunteți urât de toată lumea”, a scris Honcharenko.

În paralel, datele recente ale sondajelor Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) adaugă un strat suplimentar de complexitate în analiza sprijinului public.

Conform unui sondaj recent realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), fostul șef militar Valerii Zaluzhnyi conduce topul încrederii publice, cu 72% dintre respondenți care îl apreciază. Pe locul doi se află șeful serviciilor de informații Kirilo Budanov, iar președintele Volodymyr Zelenski ocupă locul trei.

Valerii Zalujnîi : 72 la sută;

Kirilo Budanov: 70 la sută;

Volodimir Zelenski: 62 la sută.

Sondajul a arătat și nivelul de neîncredere în rândul populației: 34% dintre cei chestionați și-au exprimat reticența față de președinte, semnalând tensiuni politice persistente în contextul discuțiilor despre viitoarele alegeri.