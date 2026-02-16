Zeci de trenuri anulate de CFR. Călătorii vor fi preluați cu microbuze

CFR Infrastructură a anunțat că, începând de astăzi, circulația trenurilor va fi oprită complet timp de două săptămâni între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, în apropiere de Craiova, pe magistrala 100 București–Timișoara. Aproximativ 40 de trenuri care circulau în mod obișnuit pe acest tronson nu vor mai circula, iar călătorii vor fi transportați cu microbuze pe distanța de 25 km dintre Craiova și Leu, anunță compania.

Închiderea este programată în perioada 16 februarie – 1 martie. Măsura este luată pentru lucrări la viaductul Cârcea, unde urmează să fie montate tabliere metalice. Pentru intervenții va fi necesară demontarea liniei de contact, desfacerea unor tronsoane de șină și scoaterea podurilor provizorii existente pe firul I.

În zona viaductului Cârcea a avut loc și un accident feroviar grav în august 2018, după ce un tren privat de marfă GFR a intrat pe un fir închis. Atunci, mai multe vagoane au deraiat și au căzut într-o râpă, iar o parte din viaduct a fost distrusă.

După finalizarea lucrărilor din intervalul 16.02.2026 – 01.03.2026, circulația între Banu Mărăcine și Malu Mare va fi reluată doar pe firul II.

Pentru asigurarea continuității, constructorul va pune la dispoziția călătorilor mijloace auto pentru transbordare pe distanța Craiova–Leu și retur, în funcție de modificările din circulația trenurilor, conform precizărilor CFR SA. Practic, pasagerii vor fi preluați cu microbuze între cele două puncte, pentru a face legătura cu trenurile care își continuă traseul.

Trenul 72 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026, cu excepția zilelor de 19 și 20.02.2026, pe distanța București Nord–Craiova și va circula conform livret în relația Craiova–Arad–Curtici–Lokoshaza. În locul trenului 72 circulă trenul 12072 în relația București Nord–Leu Hm, iar transbordarea se face cu mijloace auto de la Leu Hm la stația Craiova. În zilele de 19 și 20.02.2026, trenul 72 se anulează pe distanța București Nord–Craiova–Arad și va circula conform livret în relația Arad–Curtici–Lokoshaza; în locul trenului 72 circulă trenul 12173 în relația Craiova–Caransebeș, iar transbordarea se asigură cu mijloace auto de la stația Caransebeș (de la tren 12173) la stația Arad (la tren 72).

Trenul 1925 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026 pe distanța București Nord–Leu Hm–Craiova și va circula conform livret în relația Craiova–Deva. Trenul 16013 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026 pe distanța Leu Hm–Craiova și va circula conform livret în relația București Nord–Leu Hm, cu transbordare auto de la Leu Hm la Craiova. Tot în aceeași perioadă, trenul 16099 se repune în circulație conform livret pe distanța București Nord–Leu Hm.

Trenul 1999 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026 în relația București Nord–Leu Hm–Timișoara Nord–Arad, iar în locul lui circulă trenul 12999 în relația Craiova–Timișoara Nord–Arad. Transbordarea este asigurată cu mijloace auto de la Leu Hm (de la tren 16099) la stația Craiova (la tren 12999).

Trenul 1825 se anulează în perioada 16–28.02.2026 pe distanța Leu Hm–Târgu Jiu și va circula conform livret pe distanța București Nord–Leu Hm; în locul trenului 1825 circulă trenul 12825 în relația Craiova–Târgu Jiu, cu transbordare auto de la Leu Hm la Craiova. Trenul 1835 se anulează în perioada 16–28.02.2026 pe distanța Leu Hm–Teiuș și va circula conform livret în relația București Nord–Leu Hm; în locul trenului 1835 circulă trenul 12835 în relația Craiova–Teiuș–Cluj Napoca, iar transbordarea se asigură cu mijloace auto de la Leu Hm la Craiova.

Trenul 9901 se anulează în perioadele 16–19.02.2026 și 22–26.02.2026 pe distanța Leu Hm–Craiova și va circula conform livret pe distanța București Nord–Leu Hm, cu transbordare auto de la Leu Hm la Craiova. În zilele de 20, 21, 27 și 28.02.2026, trenul 9901 se anulează în relația București Nord–Leu Hm–Craiova.

Trenul 78 se anulează în perioada 16–28.02.2026 pe distanța București Nord–Craiova și va circula conform livret în relația Craiova–Curtici–Lokoshaza, iar în locul trenului 78 circulă trenul 12078 în relația București Nord–Caracal–Piatra Olt–Craiova. Trenul 16015 se anulează în perioada 16–28.02.2026 în relația București Nord–Craiova, iar în locul lui circulă trenul 16415 în relația București Nord–Leu Hm.

Trenul 1821 se anulează în perioada 16–28.02.2026 în relația București Nord–Leu–Arad. În perioada 17.02.2026–01.03.2026, în locul trenului 1821 circulă trenul 12821 în relația Craiova–Simeria–Arad, iar transbordarea este asigurată cu mijloace auto de la Leu Hm (de la tren 16415) la stația Craiova (la tren 12821).

Trenul 12820 se anulează în perioada 16–28.02.2026 pe distanța Craiova–București Nord și va circula conform livret în relația Arad–Craiova. Trenul 9900 se anulează în perioada 17.02.2026–01.03.2026 pe distanța Craiova–Leu Hm și va circula conform livret în relația Leu Hm–București Nord, iar transbordarea se asigură cu mijloace auto de la Craiova (de la tren 12820) la Leu Hm (la tren 9900).

Trenul 16012 se anulează în perioada 17.02.2026–01.03.2026 pe distanța Craiova–Leu Hm și va circula conform livret pe distanța Leu Hm–București Nord, cu transbordare auto de la Craiova la Leu Hm. Trenul 79 se anulează în perioada 16–28.02.2026 pe distanța Craiova–București Nord și va circula conform livret în relația Lokoshaza–Curtici–Craiova, iar în perioada 17.02.2026–01.03.2026, în locul trenului 79 circulă trenul 12079 în relația Craiova–Piatra Olt–Caracal–București Nord.

Trenul 9910 se anulează în perioada 17–27.02.2026 (fără zilele de sâmbătă și duminică) pe distanța Craiova–Leu Hm și va circula conform livret în relația Leu Hm–București Nord, cu transbordare auto de la Craiova la Leu Hm.

Trenul 1826 se anulează în perioada 17.02.2026–01.03.2026 pe distanța Craiova–București Nord și va circula conform livret pe distanța Târgu Jiu–Craiova; în locul trenului 1826 circulă trenul 12826 în relația Leu Hm–București Nord, cu transbordare auto de la Craiova la Leu Hm. Trenul 1926 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026 pe distanța Craiova–București Nord și va circula conform livret în relația Deva–Craiova; în locul trenului 1926 circulă trenul 12926 în relația Leu Hm–București Nord, cu transbordare auto de la Craiova la Leu Hm.

Trenul 1998 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026 în relația Craiova–București Nord și va circula conform livret în relația Arad–Craiova, iar transbordarea călătorilor se asigură cu mijloace auto de la Craiova la Leu Hm.

Trenul 16011 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026 în relația Craiova–Leu Hm–București Nord, iar trenul 12216 se anulează în relația Leu Hm–București Nord. Trenul 16016 se anulează în intervalul 16.02.2026–01.03.2026 pe distanța Craiova–Leu Hm și va circula conform livret în relația Leu Hm–București Nord, cu transbordare auto de la Craiova la Leu Hm (la tren 16016). Trenul 1836 se anulează în perioada 16–28.02.2026 pe distanța Craiova–București Nord și va circula conform livret pe distanța Cluj Napoca–Craiova.

Trenul 73 se anulează în perioada 16–28.02.2026 (fără zilele de 19 și 20.02.2026) pe distanța Craiova–București Nord și va circula conform livret în relația Lokoshaza–Arad–Craiova. În perioada 16–28.02.2026, în locul trenului 1836 circulă trenul 12836 în relația Leu Hm–București Nord, iar transbordarea se asigură cu mijloace auto de la stația Craiova (de la trenurile 1836 și 73/12170) la Leu Hm (la tren 12836). În zilele de 19 și 20.02.2026, trenul 73 se anulează pe distanța Arad–Craiova–București Nord și va circula conform livret în relația Lokoshaza–Arad; în locul trenului 73 circulă trenul 12170 în relația Caransebeș–Craiova, iar transbordarea se asigură cu mijloace auto de la stația Arad (de la tren 73) la stația Caransebeș (la tren 12170).

Pe rutele Roșiori Nord–București Nord, trenul 9004 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026, iar trenul 9002 se anulează în perioada 17.02.2026–01.03.2026.

În privința trenurilor 11611, 11613 și 11615, acestea se anulează în perioadele menționate pe distanța Leu Hm–Craiova și vor circula conform livret în relația București Nord–Leu Hm, cu transbordare auto de la Leu Hm la Craiova. Trenurile 11612 și 11614 se anulează în perioada 17.02.2026–01.03.2026 pe distanța Craiova–Leu și vor circula conform livret pe distanța Leu–București Nord, cu transbordare auto de la Craiova la Leu Hm. Trenul 11616 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026 pe distanța Craiova–Leu și va circula conform livret pe distanța Leu–București Nord, cu transbordare auto de la Craiova la Leu Hm.

Trenul 11501 se anulează în perioada 16–28.02.2026 în relația București Nord–Arad, iar în locul lui circulă trenul 14301 în relația București Nord–Caracal–Piatra Olt–Craiova–Orșova–Timișoara Nord–Arad. Trenul 11500 se anulează în perioada 16–28.02.2026 în relația Arad–București Nord, iar în locul lui circulă trenul 14300 în relația Arad–Timișoara Nord–Curtici–Craiova–Piatra Olt–Caracal–București Nord.

Trenul 9011 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026 pe distanța Leu–Craiova și va circula pe distanța Roșiori Nord–Leu, iar în zilele de 21 și 28.02.2025 trenul 9011 se anulează pe distanța Roșiori Nord–Leu; transbordarea se asigură cu mijloace auto de la stația Leu la stația Craiova. Trenul 9381 se anulează în perioada 17.02.2026–01.03.2026 pe distanța Leu–Craiova și va circula pe distanța Roșiori Nord–Leu, cu transbordare auto de la Leu la Craiova.

Trenul 9386 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026 în relația Craiova–Roșiori Nord, iar în perioada 16.02.2026–01.03.2026 (fără zilele de sâmbătă) în locul trenului 9386 circulă trenul 13286 în relația Leu–Roșiori Nord; transbordarea este asigurată cu mijloace auto de la Craiova la stația Leu. Trenurile 9016, 9013 și 9014 se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026 pe distanțele Craiova–Roșiori Nord, Roșiori Nord–Craiova și Craiova–Roșiori Nord. De asemenea, trenul 9391 în relația Caracal–Craiova și trenul 9392 în relația Craiova–Caracal se anulează în perioada 16.02.2026–01.03.2026.

Intervențiile sunt realizate în cadrul obiectivului de investiții „ Reconstrucție și Reparare viaduct Cârcea km 200+306, linia CF 100 Videle–Orșova”, finanțat de la Bugetul de Stat.