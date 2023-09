Zborurile supersonice pentru pasageri. NASA sugerează că un zbor New York – Londra ar putea dura în viitor doar 90 de minute. Agenția spațială americană face cu adevărat un prim pas spre zborurile supersonice pentru pasageri. Studiul realizat de Centrul de Cercetare Glenn al NASA a sugerat că există deja „piețe potențiale pe aproximativ 50 de rute stabilite”.

Aceste rute au fost limitate la cele transoceanice, inclusiv deasupra Atlanticului de Nord și Pacificului. Deoarece națiunile, inclusiv SUA, interzic zborurile supersonice terestre.

Zborurile supersonice pentru pasageri. O traversare transatlantică, în doar 90 de minute

Gândul de a călători cu supersonicul a fost din nou pus în discuție de NASA. În prezent zborurile între Londra și New York durează aproximativ opt ore, sau mai aproape de șapte în cealaltă direcție. Recordul este de puțin sub cinci ore de la New York la Londra.

Cu toate acestea, NASA dezvoltă avioane supersonice „silențioase”, denumite X-59, ca parte a misiunii sale Quesst. Agenția speră că noua aeronavă ar putea, în cele din urmă, să determine modificarea acestor reguli. Deschizând calea pentru aeronavele care zboară între Mach 2 și Mach 4. Viteza maximă a Concorde a fost Mach 2,04. Un avion cu reacție care se deplasează la Mach 4 ar putea efectua o traversare transatlantică în doar 90 de minute.

Avionul X-59 al NASA este acum construit și gata pentru testare. Foto: Lockheed Martin

În urma acestor studii, programul Advanced Air Vehicles Program (AAV) al NASA va trece acum la următoarea fază de cercetare pentru călătorii de mare viteză (…).

Vor exista două echipe care vor lucra la cercetare: una condusă de Boeing, iar cealaltă de Northrop Grumman Aeronautics Systems. Fiecare dintre ele va veni cu proiecte de aeronave capabile să susțină viteze supersonice.

Viitorul înseamnă mișcare rapidă

Studii similare cu cele efectuate acum, care au fost realizate în urmă cu un deceniu, au modelat dezvoltarea aeronavei X-59, potrivit lui Lori Ozoroski, manager de proiect pentru Proiectul comercial de tehnologie supersonică al NASA. În același mod, a adăugat ea, noile studii vor „reîmprospăta acele priviri asupra foilor de parcurs tehnologice și vor identifica nevoile suplimentare de cercetare pentru o gamă mai largă de viteze mari”.

Următoarea fază va lua în considerare, de asemenea, „considerente legate de siguranță, eficiență, economie și societate”, a declarat Mary Jo Long-Davis, manager al Proiectului de tehnologie hipersonică al NASA, adăugând că „este important să inovăm în mod responsabil”.

În iulie, Lockheed Martin a finalizat construcția avionului de testare X-59 al NASA, care este proiectat să transforme bubuiturile sonice în simple zgomote, în speranța de a face posibil zborul supersonic pe uscat. Testele la sol și un prim zbor de testare sunt planificate pentru mai târziu în cursul anului. NASA își propune să aibă suficiente date pentru a le transmite autorităților de reglementare din SUA în 2027, informează CNN.