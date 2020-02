Zahărul provoacă dependenţă exact ca drogurile. Asta arată un studiu realizat de cercetătorii danezi. Mai pe înţeles: zahărul duce la modificarea structurii circuitului din creier asociat cu procesarea recompenselor.

Ori de câte ori învățăm ceva nou sau experimentăm ceva plăcut, sistemul nostru de recompensare a creierului devine activ. Cu ajutorul substanțelor chimice naturale ale creierului, mai multe zone ale creierului comunică între ele pentru a ne ajuta să învățăm și să repetăm ​​comportamente care ne îmbunătățesc cunoștințele și starea de bine. Bazându-se puternic pe dopamina neurotransmițătorului, sistemul de recompense ajută la explicarea mai multor experiențe umane cum ar fi îndrăgostirea, plăcerea sexuală și petrecerea timpului alături de prieteni. Cu toate acestea, anumite substanțe, cum ar fi drogurile, deturnează sistemul de recompensare a creierului, activându-l „artificial”.

A spune creierului să repete constant comportamentul care caută plăcere avem de-a face cu mecanismul din spatele dependenței

Dar zahărul chiar se comportă ca un drog? Și dacă da, ajută la explicarea poftelor pe care le avem? Noi cercetări ajută să arunce o lumină asupra acestei chestiuni, după cum Michael Winterdahl, profesor asociat la Departamentul de Medicină Clinică al Universității Aarhus din Danemarca, şi colegii săi au examinat efectul aportului de zahăr asupra circuitelor de recompense în creierul porcilor.

Experimentul pe porci

Cercetătorii au ales şapte porci de Göttingen, care au primit doze variabile de soluţie de glucoză şi cărora li s-au scanat creierele pentru a se vedea modul în care este activat sistemul de recompensare. După 12 zile, cercetătorii au remarcat modificări majore în sistemele de procesare de dopamină şi opioide. Mai mult, sistemul de procesare a opioidelor, aflat în acea regiune din creier asociată plăcerii şi stării de bine, a fost activat încă de la administrarea primelor doze dulci. Autorii noului studiu spun că descoperirile lor arată că „alimentele bogate în zahăr influenţează circuitul de recompensare din creier similar drogurilor care provoacă dependenţă”, relatează Winterdahl.

„Nu există nici o îndoială că zahărul are mai multe efecte și există multe motive pentru care să ne arate că nu este sănătos”. „Dar m-am îndoit de efectele pe care zahărul le are asupra creierului și comportamentului nostru… sperasem să pot omorî un mit”, şi continuă: „ Dacă zahărul poate schimba sistemul de recompense a creierului după numai 12 zile, așa cum am văzut în cazul porcilor, vă puteți imagina că stimulii naturali, precum învățarea sau interacțiunea socială, sunt împinși la spate și înlocuiți de zahăr sau alți stimuli „artificiali”, a concluzionat Michael Winterdahl, potrivit medicalnewstoday.

Te-ar putea interesa și: