Woody Allen și-a pus Ucraina în cap. Regizorul participă la Festivalul Filmului de la Moscova

Woody Allen (89 de ani) a fost aspru sancționat de oficialii din Ucraina. Marele regizor va participa la Săptămâna Filmului, eveniment găzduit de Moscova, conform news.ro. Iar reacțiile venite de la Kiev nu au întârziat să apară. Conform reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina, gestul lui Allen este o batjocură la adresa victimelor din industria fimului, care și-au pierdut viața în timpul războiului declanșat de Rusia.

„Este o ruşine şi o insultă adusă victimelor actorilor şi regizorilor ucraineni care au fost ucişi sau răniţi de criminalii de război ruşi în timpul agresiunii ruse împotriva Ucrainei”, au transmis oficialii instituției citate.

Cunosctului regizor i se reproșează faptul că legitimează genocidul provocat de Vladimir Putin în Ucraina.Prin participarea la un festival care reuneşte susţinătorii şi purtătorii de cuvânt ai lui Putin, Allen închide în mod deliberat ochii la atrocităţile pe care Rusia le comite în Ucraina în fiecare zi de 11 ani. Cultura nu ar trebui niciodată folosită pentru a acoperi crimele sau pentru a servi ca instrument de propagandă”.

Ieri, Allen a vorbit în timpul unei sesiuni online alături de unii dintre cei mai cunoscuți regizori, cineaşti şi actori ruşi. Multe dintre aceste personaje, inclusiv regizorul Fiodor Bondarchuk, cel care l-a intervievat pe Allen, susţinând public invazia Rusiei în Ucraina, mai precizează sursa citată.

Woody Allen a câștigat de-a lungul carierei patru premii Oscar. La sesiunea respectivă, el a discutat despre inteligenţa artificială şi și-a amintit o vizită în fosta URSS, ca fiind o experienţă sumbră. Pe de altă parte, a lăudat cinematografia rusă şi a spus că ar putea să realizeze un film în această țară, deşi nu a primit încă nicio ofertă în acest sens.

„Dacă ar exista propuneri similare, m-aş aşeza şi m-aş gândi la un scenariu despre cât de bine te simţi în Moscova şi în Sankt Petersburg”, a afirmat regizorul.