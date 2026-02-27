Social

Weekend cu probleme pentru șoferii din România. Avertisment transmis de CNAIR

Comentează știrea
Weekend cu probleme pentru șoferii din România. Avertisment transmis de CNAIRSursa foto: Facebook/CNAIR
Din cuprinsul articolului

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat joi că, în data de 28 februarie 2026, serviciile de emitere a rovinietei și a peajului ar putea funcționa cu dificultate în anumite intervale orare.

Potrivit comunicatului oficial, situația este generată de operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice realizate la nivelul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Anunțul vizează toți utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.

CNAIR precizează intervalele în care pot apărea probleme tehnice

În comunicatul transmis, compania explică faptul că indisponibilitățile vor apărea în două intervale distincte.

Cine îi poate lua locul lui Kovesi la Parchetul European. Germanul Andres Ritter, susținut masiv în Parlamentul European
Cine îi poate lua locul lui Kovesi la Parchetul European. Germanul Andres Ritter, susținut masiv în Parlamentul European
Te poate concedia angajatorul cât timp ești în medical? Regula și excepțiile din lege. Protecția legală și excepțiile de la regulă
Te poate concedia angajatorul cât timp ești în medical? Regula și excepțiile din lege. Protecția legală și excepțiile de la regulă

„CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că, în data de 28.02.2026, în intervalul orar 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, din cauza efectuării unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice a Direcției Generale Permise de Conducere si Înmatriculări (DGPCÎ) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), serviciile utilizate pentru interogarea bazelor de date administrate de aceasta vor fi indisponibile”, a anunțat compania într-un comunicat.

Potrivit CNAIR, aceste operațiuni tehnice pot afecta funcționarea sistemelor care interoghează bazele de date necesare procesului de emitere a rovinietei și a peajului.

Proiect - Autostrada Unirii

Proiect - Autostrada Unirii. SUrsa foto: Captură video Facebook

Sistemul informatic de emitere a rovinietei poate deveni temporar indisponibil

Compania precizează că, în aceste condiții, pot apărea dificultăți în utilizarea Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei.

„În aceste condiții, emiterea rovinietei și a peajului prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR poate fi îngreunată, iar serviciile conexe pot deveni temporar indisponibile pe durata intervenției.”

Astfel, în intervalele menționate, utilizatorii ar putea întâmpina probleme la achiziționarea rovinietei sau la plata peajului, fie prin platformele online, fie prin alte canale de plată care utilizează interogarea bazelor de date ale DGPCÎ.

Termenele legale pentru achiziția rovinietei și plata peajului rămân neschimbate

CNAIR reamintește utilizatorilor că există posibilitatea achiziționării rovinietei până la finalul zilei în care se circulă pe drumurile naționale fără o taxă valabilă.

„CNAIR reamintește că, în cazul în care utilizatorii circulă pe rețeaua națională de drumuri fără rovinietă valabilă, aceasta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei respective.”

De asemenea, pentru peaj, termenul de plată este stabilit până la finalul zilei următoare trecerii.

„De asemenea, peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea.”

Compania recomandă utilizatorilor să ia în calcul aceste intervale și să își planifice achiziția rovinietei sau plata peajului în afara orelor în care pot apărea întreruperi temporare ale serviciilor.

Operațiunile tehnice anunțate pentru data de 28 februarie 2026 sunt prezentate drept intervenții de optimizare a infrastructurii tehnice a DGPCÎ, fără a fi oferite alte detalii privind natura exactă a lucrărilor sau impactul tehnic asupra sistemelor informatice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:59 - Rețetă de ardei umpluți cu orez și ciuperci. O cină perfectă pentru cei care țin post
08:54 - Negocieri pentru reconstrucția Ucrainei la Geneva, în paralel cu noi atacuri rusești
08:47 - Cine îi poate lua locul lui Kovesi la Parchetul European. Germanul Andres Ritter, susținut masiv în Parlamentul Euro...
08:41 - România, din nou o marfă…
08:30 - Istoria uitată a faptelor polițistului Viorel Caragea, numit de USR să aibă grijă de armamentul țării. Lupta cu gener...
08:24 - Zi însorită în Republica Moldova, valorile termice rămân pozitive, nu sunt anunțate precipitații

HAI România!

România, din nou o marfă…
România, din nou o marfă…
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu icoana!
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu ...
Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecate la Contrapunct EVZ
Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecat...

Proiecte speciale