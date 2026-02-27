Weekend cu probleme pentru șoferii din România. Avertisment transmis de CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat joi că, în data de 28 februarie 2026, serviciile de emitere a rovinietei și a peajului ar putea funcționa cu dificultate în anumite intervale orare.

Potrivit comunicatului oficial, situația este generată de operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice realizate la nivelul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Anunțul vizează toți utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.

În comunicatul transmis, compania explică faptul că indisponibilitățile vor apărea în două intervale distincte.

„CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România că, în data de 28.02.2026, în intervalul orar 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, din cauza efectuării unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice a Direcției Generale Permise de Conducere si Înmatriculări (DGPCÎ) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), serviciile utilizate pentru interogarea bazelor de date administrate de aceasta vor fi indisponibile”, a anunțat compania într-un comunicat.

Potrivit CNAIR, aceste operațiuni tehnice pot afecta funcționarea sistemelor care interoghează bazele de date necesare procesului de emitere a rovinietei și a peajului.

Compania precizează că, în aceste condiții, pot apărea dificultăți în utilizarea Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei.

„În aceste condiții, emiterea rovinietei și a peajului prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR poate fi îngreunată, iar serviciile conexe pot deveni temporar indisponibile pe durata intervenției.”

Astfel, în intervalele menționate, utilizatorii ar putea întâmpina probleme la achiziționarea rovinietei sau la plata peajului, fie prin platformele online, fie prin alte canale de plată care utilizează interogarea bazelor de date ale DGPCÎ.

CNAIR reamintește utilizatorilor că există posibilitatea achiziționării rovinietei până la finalul zilei în care se circulă pe drumurile naționale fără o taxă valabilă.

„CNAIR reamintește că, în cazul în care utilizatorii circulă pe rețeaua națională de drumuri fără rovinietă valabilă, aceasta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei respective.”

De asemenea, pentru peaj, termenul de plată este stabilit până la finalul zilei următoare trecerii.

„De asemenea, peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea.”

Compania recomandă utilizatorilor să ia în calcul aceste intervale și să își planifice achiziția rovinietei sau plata peajului în afara orelor în care pot apărea întreruperi temporare ale serviciilor.

Operațiunile tehnice anunțate pentru data de 28 februarie 2026 sunt prezentate drept intervenții de optimizare a infrastructurii tehnice a DGPCÎ, fără a fi oferite alte detalii privind natura exactă a lucrărilor sau impactul tehnic asupra sistemelor informatice.