Vreme tipică pentru această perioadă a anului în Republica Moldova. Temperaturile, în scădere

Săptămâna începe cu vreme închisă în Republica Moldova, valori termice în scădere și cer înnorat în toată țara, conform meteorologilor. Azi, 22 decembrie, maximele vor fi de 1 - 5 grade Celsius, cu o minimă de 0 grade Celsius la lăsarea nopții. Cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei, dar nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, vântul va sufla moderat, fără intensificări.

Sunt anunțate valori de 1 grad Celsius la Rîbnița și la Briceni, vor fi 3 grade Celsius la Bălți, 4 grade la Chișinău și câte 5 grade Celsius la Cahul și la Ștefan-Vodă. Mâine, temperaturile vor continua să scadă și nu vor trece de pragul a 0 - 5 grade Celsius, cerul rămâne înnorat.

În România, azi, în sudul, estul şi centrul ţării este anunțată nebulozitate joasã stratiformă persistentă, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi temporar noros. Vor fi ploi slabe sau burniţă, pe alocuri în Oltenia, Muntenia, Moldova şi izolat în celelalte regiuni.

La munte, iar în a doua parte a nopţii şi în nord-est, trecător şi pe suprafeţe mici vor fi şi precipitaţii slabe sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar probabilitatea de polei va fi ridicată.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului (viteze în general de 40…45 km/h, iar la munte, de 55…60 km/h). Regimul termic va fi caracterizat de valori peste cele specifice datei, astfel că maximele vor fi cuprinse între 1 şi 10 grade Celsius, iar minimele între -5 grade în estul Transilvaniei şi 4 grade pe litoral şi în sudul Banatului. Îndeosebi la începutul zilei şi noaptea, pe alocuri, va fi ceaţă, conform ANM.

În București, valorile termice se vor menţine uşor peste normele perioadei. Nebulozitatea joasă stratiformă va fi persistentă şi în mod trecător vor fi condiţii de burniţă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 0…2 grade Celsius. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, se va forma ceaţă, au mai informat meteorologii.