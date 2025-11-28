Vreme mohorâtă în toată Republica Moldova, temperaturile sunt în scădere

Vreme închisă, azi, 28 noiembrie, în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute în mare parte din țară, dar în media acestei perioade. Cerul va fi înnorat în toată țara, dar nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, conform specialiștilor meteo. Maximele de vineri se vor încadra între valorile de 5 - 11 grade Celsius, mercurul va ajunge în timpul nopții la 6 grade. Vântul va sufla cu unele intensificări pe alocuri în centrul țării și în sud-est.

Sunt anunțate 5 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 6 grade Celsius la Bălți, câte 9 grade la Chișinău și la Cahul și 11 grade la Ștefan-Vodă. Mâine, la început de weekend, maximele vor ajunge la 10 - 11 grade Celsius, cerul va fi mai mult înnorat, cu unele momente în care Soarele își va face apariția în centrul teritoriului și în sud-est.

Azi, în România, valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior și în sud-est, dar în restul țării nu vor avea variații semnificative. Iar în marea lor majoritate se vor încadra în jurul celor normale pentru sfârșitul lunii noiembrie. Cerul va fi mai mult noros. Va ploua în jumătatea de sud a teritoriului, acolo unde se vor acumula cantități de apă local 10…15 l/mp, iar în zonele de deal și de munte ale Olteniei și Munteniei, de 20…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

Ploile vor fi slabe din punct de vedere cantitativ și își vor face simțită prezența pe arii mai restrânse. În zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali, vor fi precipitații mixte și condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în sud-sud-est (viteze în general de 45…50 km/h), precum și pe crestele montane (rafale de 70…80 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 4 și 13 grade Celsius, iar cele minime se vor situa în marea lor majoritate între 1 și 11 grade. Pe spații mici va fi ceață, conform ANM.