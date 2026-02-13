Vremea

Vreme mohorâtă, dar cu temperaturi ridicate în Republica Moldova, azi, 13 februarie

Vreme mohorâtă, dar cu temperaturi ridicate în Republica Moldova, azi, 13 februarieVremea. Sursă foto: Pixabay
Valorile termice se vor menține la un nivel peste media acestei perioade a anului, și azi, 13 februarie, în toată Republica Moldova, după cum au informat specialiștii meteo. Maximele de vineri vor varia între 4 și 9 grade Celsius, cu o minimă în timpul nopții de 2 grade Celsius. Cerul va fi înnorat pe tot parcursul zilei în toată țara, dar nu sunt șanse să plouă. Vântul va sufla slab, până la moderat în nord și în sud.

Cer acoperit de nori, azi, în toată Republica Moldova, temperaturile rămân ridicate

Vor fi câte 4 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, se vor înregistra 8 grade la Bălți, Ștefan-Vodă și la Cahul, la Chișinău vor fi 9 grade. Mâine, în prima zi de weekend, vremea va fi frumoasă în toată țara, cu cer senin și temperaturi ce vor oscila între 8 și 10 grade Celsius.

Azi, în România, temperaturile se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Pe parcursul zilei, nebulozitatea va fi în general persistentă îndeosebi în sudul, estul, vestul și nord-vestul teritoriului, iar noaptea, cerul va deveni variabil în vest și sud-vest și se va menține mai mult noros în rest.

Prognoza meteo

Cum va fi vremea în România

Va ploua în Dobrogea unde se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp, local și trecător în Muntenia, Maramureș și Transilvania și izolat în celelalte regiuni. La munte, pe arii restrânse vor fi precipitații mixte, conform ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari la munte. Temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 13 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 6 grade Celsius. Va fi ceață, dimineața local în sud și est și cu totul izolat în rest, iar noaptea doar pe arii restrânse.

Maximele din București

În București, vremea se va menține închisă, iar valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Trecător, mai ales spre seară va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 7 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 1…2 grade. Se va semnala ceață, dimineața și din nou posibil spre sfârșitul intervalului.

