Vreme închisă și temperaturi în scădere, azi, 5 decembrie, în Republica Moldova

Vremea se răcește ușor, în Republica Moldova, față de zilele precedente, temperaturile încep să scadă, dar rămân ușor peste media acestei perioade a anului, conform specialiștilor meteo. Maximele de vineri vor fi de 8 - 10 grade Celsius, mercurul din termometre va coborî în timpul nopții până la 1 grad Celsius.

Cerul va fi înnorat în toată țara, pe tot parcursul zilei, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, vântul va sufla fără intensitate. Sunt anunțate câte 8 grade Celsius la Briceni, la Bălți, Rîbnița, Chișinău și la Ștefan-Vodă, vor fi 10 grade Celsius la Cahul. Mâine, weekendul începe cu cer senn în toată șara, dar valori termice care vor continua să scadă. Maximele de sâmbătă vor fi cuprinse între 5 și 7 grade Celsius.

În România, azi, temperaturile se vor menține peste normalul primei decadă a lunii decembrie. În regiunile extracarpatice vremea va fi predominant închisă cu nebulozitate persistentă pe tot parcursul intervalului, iar ploi slabe sau burniță vor fi pe alocuri. În celelalte regiuni cerul va fi temporar noros și va ploua trecător în Banat și izolat în sudul Crișanei și al Transilvaniei. În vestul Carpaților Meridionali, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte, conform ANM.

Vântul va prezenta intensificări în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, în general cu viteze de 40…55 km/h, iar pe parcursul zilei în sudul Banatului vor fi rafale de 60…70 km/h și de peste 80…90 km/h în zonele de munte, dar mai ales în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, în timp ce în restul teritoriului va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu unele intensificări în Transilvania și Moldova. Temperaturile maxime se vor situa în general între 8 și 15 grade Celsius. La polul opus, cele minime între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață.