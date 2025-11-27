Cer înnorat și posibilitate de ploi slabe în Republica Moldova, joi, 27 noiembrie

Vreme mohorâtă, azi, 27 noiembrie, în Republica Moldova, cu temperaturi normale pentru această perioadă a lunii, cer înnorat pe tot parcursul zilei, în toată țara, și posibilitate de ploi slabe. Conform meteorologilor, maximele de joi vor ajunge la un nivel de 8 - 17 grade Celsius, cu o minimă de 5 grade Celsius în timpul nopții. Vântul va prezenta unele intensificări în nordul și în centrul țării.

Sunt anunțate câte 8 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 9 grade la Bălți, 13 grade Celsius la Chișinău, 14 la Cahul și 17 grade la Ștefan-Vodă. Sunt șanse să cadă precipitații neînsemnate cantitativ în toată țara.

Mâine, valorile termice vor continua să scadă și nu vor trece de 6 - 9 grade Celsius. Sunt anunțate ploi abundente în estul Republicii Moldova.

Azi, în România, vremea se va răci în cea mai mare parte a ţării, dar mai accentuat faţă de intervalul anterior în sud-vest, centru şi nord-est. Excepţie va face Dobrogea, acolo unde nu vor fi variaţii semnificative, astfel încât regimul termic se va situa cu mult peste cel climatologic specific datei. Cerul va fi mai mult noros şi va ploua în sudul, estul şi centrul teritoriului şi pe arii restrânse în rest.

Mai ales seara şi noaptea vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi de ninsoare în jumătatea de nord a Carpaţilor Orientali, dar şi la altitudini mai mari în restul zonelor montane (în general peste 1.400 de metri), iar trecător şi în nordul Moldovei. Izolat va fi polei, conform ANM.

În Carpaţii Meridionali şi de Curbură, dar şi în nordul Olteniei şi al Munteniei, se vor acumula cantităţi de apã de 20…25 l/mp şi pe arii restrânse de peste 40 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în regiunile sud-estice (viteze de 45…60 km/h), precum şi pe crestele montane (rafale de 70…80 km/h).

Temperaturile maxime de joi vor ajunge de la 3…4 grade Celsius în vest, nord şi centru până spre 19…20 de grade în sud-est. La polul opus, cele minime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între -1 şi 10 grade. Dimineaţa şi noaptea pe areale mici va fi ceaţă.