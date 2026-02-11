Vremea

Vreme frumoasă în Republica Moldova, valorile termice vor fi peste cele obișnuite

Vreme frumoasă în Republica Moldova, valorile termice vor fi peste cele obișnuite
Vreme în schimbare, azi, în Republica Moldova, valorile termice sunt în creștere și vor fi la un nivel ce iese din zona normalului acestei perioade a anului, conform meteorologilor. Maximele de miercuri se vor încadra între 3 și 8 grade Celsius, cu o minimă de 0 grade în timpul nopții. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei în majoritatea zonelor țării, cu excepția celei de sud-este, acolo unde cerul va fi acoperit de nori. Nu sunt șanse de precipitații, vântul va sufla moderat.

Cresc temperaturile în Republica Moldova, nu sunt șanse de precipitații

Sunt anunțate câte 3 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 5 grade la Chișinău, 6 grade la Ștefan-Vodă și la Bălți și 8 grade Celsius la Cahul. Mâine, cerul va fi parțial senin, temepraturile vor ajunge la 4 până la 11 grade Celsius.

În România, azi, vremea se va încălzi, astfel încât valorile termice se vor situa în marea lor majoritate peste mediile climatologice, cu cele mai mari abateri în regiunile vestice.

Prognoza meteo

Prognoza meteo ianuarie. Sursa foto. Pixabay

Ce condiții meto vor fi în România

Cerul va fi variabil, cu înnorări și temporar precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Maramureș, local în Crișana, pe arii mai restrânse în Banat și Oltenia și doar izolat posibil în rest, conform ANM.

La munte, vor fi precipitații mixte și condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat, iar în prima parte a intervalului și în Moldova, Dobrogea și pe crestele montane, cu viteze în general de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 3 și 12 grade, iar cele minime între -6 și 5 grade Celsius. Mai ales dimineața și noaptea pe arii restrânse se va forma ceață.

Valorile termice în Capitală

În Capitală, temperaturile vor crește față de ziua precedentă și se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Cerul va avea înnorări la începutul zilei, apoi va deveni variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 6 - 7 grade, iar cea minimă de -2 spre 0 grade. Spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de formare a ceții, au mai informat meteorologii.

