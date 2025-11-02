Vreme de vis în Republica Moldova, temperaturile cresc, cerul rămâne senin

Vreme foarte frumoasă, duminică, 2 noiembrie în Republica Moldova, cu cer senin în toată țara, fără șanse de apariție a precipitațiilor și valori termice în creștere față de cele din ziua precedentă. Conform specialiștilor meteo, temperaturile vor ajunge, azi, la 15 - 18 grade Celsius, cu o minimă în timpul nopții de 9 grade Celsius. Vântul va sufla slab, fără intensificări. Vor fi înnorări de sucrtă durată în nor și în est.

Se vor înregistra câte 15 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, se vor înregistra 16 grade la Bălți, câte 17 grade Celsius la Ștefan-Vodă și la Chișinău și 18 grade la Cahul. Mâine, la început de săptămână, maximele vor fi de 16 - 18 grade Celsius, cerul mai mult înnorat, dar fără șanse de precipitații.

Azi, în România, vremea va fi deosebit de caldă pentru începutul lunii noiembrie Temperaturile maxime se vor încadra între 15 şi 24 de grade Celsius. Cele mai mari valori vor fi în zona de deal din Banat şi Crişana, iar minimele vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 13 grade Celsius în Dealurile de Vest şi pe litoral, conform ANM.

Cerul va fi mai mult variabil. În sudul, estul şi centrul ţării, dimineaţa şi noaptea, local va fi nebulozitate joasă şi ceaţă, iar cu totul izolat condiţii de burniţă. În regiunile vestice şi nord-vestice, la începutul intervalului, pe suprafeţe mici va fi ceaţă. De asemenea în a doua parte a nopţii vor fi posibile ploi izolate. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în Banat, în Moldova, precum şi în zonele montane înalte.

În București, dimineaţa şi noaptea vor fi nori joşi şi ceaţă, iar în restul intervalului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 20 săpre 21 de grade, iar cea minimă de 6 până la 8 grade Celsius.