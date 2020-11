„Pe de altă parte, în special în contextul pandemiei, un rol aparte îl are discuţia despre structura proprie a finanţării – dacă atât produsul, cât şi structura de finanţare răspund nevoilor clientului. Aici este o discuţie care în ultimele şapte luni s-a amplificat pentru că uneori finanţarea nepotrivită, deşi iniţial pentru antreprenori poate părea un succes, poate să aducă mai multe probleme dacă nu este structurată cum trebuie pe termen mediu şi lung“, a explicat Speteanu, potrivit Ziarul Financiar.

Nu este numai responsabilitatea băncii să înţeleagă nevoia antreprenorului

„Noi am trecut prin toate stadiile finanţării. În momentul în care discuţi despre lucruri complicate, în momentul în care discutăm despre exporturi, de diferite tranzacţii internaţionale care intervin, rolul antreprenorului este esenţial pentru că banca nu va înţelege niciodată toată povestea mai bine decât o ştie antreprenorul, iar acesta dacă nu reuşeşte să înţeleagă ce vrea banca de la el şi să explice aşa cum trebuie ajungem la acel simplist – banca nu înţelege nevoile mele“, a spus Cristian Pîrvulescu, la emisiunea Şcoala de Business.

Care sunt opțiunile de investiții în pandemie?

„În contextul pandemiei, acele produse tradiţionale sunt căutate, dar cu acea componentă de ajutor de stat, de granturi. Sunt atât programe cu fonduri europene, cât şi programe naţionale. Sunt programe la care noi şi ceilalţi jucători din sistemul bancar suntem parteneri, iar acestea sunt produse foarte căutate în ultima perioadă“, susţine directorul executiv pe produsele corporate al BCR.

Banca nu se implică sau finanţează lucrurile pe care nu le înţelege

„Întotdeauna ne uităm la cine pune în practică ideea şi aici vorbim atât de expertiza tehnică, cât şi de implicarea personală. Problema fundamentală vine din educaţia primară. În şcoală, nici acum nu se dă suficientă împortanţă pe partea educaţiei financiare. Acum, cu pandemia, BCR investeşte în această direcţie. Avem de când a început pandemia peste 1.000 de companii la care am prezentat conceptele noastre privind un business sănătos, iar pe platforma Şcoala de Bani avem 8.000 de antreprenori înscrişi“, a mai spus el.

BCR s-a implicat este primul contract în valoare de 10 mil. euro acordat Enevo Group

„Am început firma de la zero acum şapte ani. Am intrat în zona integrării de centrale regenerabile în reţea, un subiect fierbinte la nivel european şi global şi am crescut nivelul proiectelor şi nivelul de finanţare de la primele contracte de câteva zeci de mii de euro în primele luni de la înfiinţare, către contractele de sute de mii de euro, apoi către contractele de milioane de euro şi acum, împreună cu BCR, am reuşit chiar finanţarea primului contract de 10 mil. euro, cu o particularitate aparte, acesta fiind un contract de export şi unul dintre puţinele contracte de export realizate de România pe domeniul nostru în ultimii 20 de ani“, a explicat CEO-ul Enevo Group. Mircea Nica

„Am început activitatea de export din prima zi, din momentul în care am deschis firma. La momentul respectiv ne uitam la Australia pentru că acolo erau primele contracte de proiectare şi inginerie, dar uşor uşor am diversificat pieţele, iar în prezent 80% din cifra de afaceri şi activitatea noastră vine din zona Orientului Mijlociu“, a mai spus Pîrvulescu.

Compania Enevo a terminat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 2,5 mil. euro, un profit de peste 100.000 de euro, având un număr mediu de 32 de anagajaţi, conform informaţiilor publicate pe termene.ro.