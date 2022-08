Volodimir Zelenski le cere oamenilor săi să nu mai transmită presei tacticile de război ale Ucrainei

În timpul discursului său, Zelenski a spus că este „franc-iresponsabil” să ofere detalii despre operațiunile militare către mass-media. Mustrarea a venit după ce mai mulți oficiali ucraineni au vorbit cu mass-media despre un atac în Crimeea ocupată de Rusia.

Mesajul transmis de președinte

Până la 13 avioane de război rusești au fost distruse la baza aeriană navală Saki într-un atac care a evidențiat lacune majore în sistemele de apărare aeriană ale Rusiei. Ucraina nu și-a revendicat oficial responsabilitatea, în timp ce Rusia a minimizat pagubele și a încercat să le atribuie unei explozii accidentale.

Cu toate acestea, rapoarte din publicații precum The Washington Post, Politico și The New York Times au citat oficiali ucraineni care au spus că Ucraina a comis atacul. La scurt timp după, fotografiile prin satelit au arătat daune în mai multe puncte, confirmând pagube extinse și infirmând explicația Rusiei.

Glorie versus victorie

În discursul de joi, Zelenski a spus că oamenii care oferă astfel de informații sunt mai interesați de glorie decât de victorie. „Regula generală este simplă: războiul nu este momentul pentru vanitate și declarații zgomotoase. Cu cât oferiți mai puține detalii concrete despre planurile noastre de apărare, cu atât va fi mai bine pentru implementarea acelor planuri de apărare”, a spus el.

„Cei care vor să vadă Ucraina câștigând războiul ar trebui să se simtă responsabili pentru fiecare cuvânt pe care îl spune despre pregătirea statului nostru pentru apărare sau contraofensivă”, a spus el, potrivit Business Insider.