Vlăduța Lupău, incident grav la concert. A rămas fără bani

Concertulde la Cluj urma să fie o seară memorabilă pentru Vlăduța Lupău. Artista se pregătise intens și abia așteptase să își întâlnească fanii, însă bucuria s-a transformat rapid într-un moment neplăcut. După ce a terminat concertul, Vlăduța a descoperit că geanta sa, în care se afla o sumă importantă de bani, dispăruse chiar din cabina sa de probă.

Banii erau destinați unor plăți importante, ceea ce a făcut situația și mai tensionată. În loc să reacționeze impulsiv, artista a decis să facă un apel public către persoana care luase geanta. Ea a scris un mesaj ferm, sperând că incidentul s-a produs dintr-o greșeală și nu intenționat.

„Adu înapoi geanta mea, care sper că din greșeală a ajuns la tine 🙂 și n-ai furat-o din cabina mea!”, a scris cântăreața pe Instagram.

Pentru a-și recupera bunul pierdut, cântăreața a menționat că geanta era echipată cu un dispozitiv AirTag, ceea ce îi permitea să îi urmărească locația în timp real. Deși artista nu a oferit ulterior detalii despre finalul incidentului, fanii săi așteaptă cu interes un update, știind că Vlăduța își ține întotdeauna susținătorii la curent cu viața sa personală și profesională.

Incidentul vine pe fondul unei vieți pline de succes pentru artista de muzică populară. Vlăduța Lupău și soțul ei, fostul fotbalist Adrian Rus, locuiesc într-o vilă impresionantă în cartierul Făget, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din Cluj-Napoca.

Casa lor, evaluată la peste 3 milioane de euro, atrage atenția prin designul modern și dotările de lux. Vila este amplasată pe un teren generos, cu o curte amenajată cu mult bun gust, care include spații verzi, alei discrete, o terasă spațioasă și o piscină elegantă, oferind un cadru ideal pentru momentele de relaxare ale familiei.