Sport Scandal amoros în lumea fotbalului: M-a înșelat cu nașul copilului nostru







Vladislav Stoyanov, fostul portar al echipei Ludogorets, a făcut o mărturisire șocantă, dezvăluind că soția sa, cu care are un copil, l-a înșelat cu un coleg de echipă. Acesta este nimeni altul decât cel mai bun prieten al său, Claudiu Keșeru, fost atacant la FCSB, care este, de asemenea, nașul fiicei sale.

Vladislav Stoyanov, trădat de soție cu cel mai bun prieten al său

Fostul atacant al echipei naționale, care a jucat 47 de meciuri și a înscris 13 goluri pentru prima reprezentativă, a fost acuzat de un fost coleg că a fost amantul soției sale. Reamintim că ăn perioada sa la Ludogorets, 2015-2021, Claudiu Keșeru s-a dovedit a fi un atacant redutabil, reușind să marcheze 113 goluri.

Recent retras din activitatea fotbalistică, Claudiu Keșeru a fost prezentat pe 10 ianuarie 2025 la FC Bihor, unde îndeplinește rolul de director sportiv. De-a lungul carierei sale, românul a evoluat pentru echipe precum Nantes, Angers, Bastia, FCSB, Al-Gharafa, Ludogorets, UTA Arad și Cherno More.

Claudiu Keșeru a avut o relație cu soția prietenului său

Vladislav Stoyanov a făcut o dezvăluire incredibilă cu privire la prietenul și nașul copilului său. Acesta susține că a avut o aventură cu soția sa.

„Stăteam împreună tot timpul cu Keșeru: antrenament, prânz, antrenament, cină. El este nașul copilului meu. După calculele mele, relația lor a durat mai bine de un an și jumătate. Aveam anumite bănuieli, dar în acel moment nu voiam să sap mai adânc.

Eram accidentat, aveam datorii și nu știam dacă voi mai putea juca fotbal vreodată. Dacă nu mai jucam, nu aveam cum să returnez banii nici în trei vieți”, a povestit Vladislav Stoyanov.

Vladislav Stoyanov a aflat chiar de la soția lui Keșeru

Vladislav Stoyanov a menționat că, inițial, nu avea intenția de a investiga, însă adevărul a fost mărturisit după ce soția lui Keșeru l-a contactat pentru a-i comunica toate informațiile cu privire la soția sa și Keșeru.

„Am stat ce am stat, m-am gândit și am decis să-i iert pe amândoi. Oricum, ar fi fost ciudat să ne evităm, pentru că s-ar fi aflat imediat. Așa că i-am adunat pe amândoi și le-am spus că îi iert, dar am vrut să am o discuție serioasă cu ei. Eu sunt pe principiul că ori ierți cu adevărat, ori nu ierți deloc. Doar o singură dată am mai adus acest subiect în discuțiile cu ea”, a mărturisit Stoyanov, potrivit gsp.ro.