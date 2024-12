Sport Darius Olaru vrea să plece de la FCSB. Așteaptă noi oferte







Darius Olaru a anunțat că vrea să plece de la FCSB. Jucătorul a luat titlul cu FCSB, s-a calificat cu echipa roș-albastră în grupa unică de Europa League și a primit premiul de mijlocașul anului la gala Asociației Fotbaliștilor. Acesta a fost numit în primul 11 al Ligii 1 în sezonul trecut, dar tot nu este suficient.

Darius Olaru vrea să plece de la FCSB

Olaru a spus că vrea să renunțe la FCSB în 2025 și să plece la o echipă din străinătate. El a declarat că îi place în Premier League, dar că este și foarte greu să ajungi acolo.

Așteaptă noi oferte

„Mă bucur că am văzut foarte mulţi colegi în această seară aici, lângă mine. Sperăm să ne facem treaba la fel de bine în continuare şi, de ce nu, la anul să ne regăsim în aceeaşi formulă. Poate chiar mai mulţi să fim.Pentru mine a fost un an perfect. Cred că şi pentru colegii mei. Am obţinut titlul după atâţia ani, avem un parcurs foarte bun şi în Europa şi, pe lângă, am mai fost şi la EURO şi am avut rezultate bune.

(n.r - Crezi că 2025 va veni cu un transfer pentru tine?) Nu ştiu sigur. Mi-aş dori, dar în acelaşi timp ştiu că mai am treabă de făcut aici. Voi vedea ce va fi în viitorul apropiat. Nu vreau să aleg un campionat. Voi vedea dacă voi avea ceva oferte, voi analiza foarte bine, dar până atunci gândul îmi este aici.

Mie îmi place Premier League, dar în Premier League e foarte greu să ajungi. Dar cine ştie?”, a declarat Darius Olaru, potrivit as.ro.

Cine a fost premiat la Gala AFAN