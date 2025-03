Renumitul actor basarabean, Sergiu Voloc, condamnat la închisoare cu executare. Video. Exclusiv

Renumitul actor din Republica Moldova, Sergiu Voloc, a fost condamnat la un an de închisoare cu executare. Instanţa i-a mai adăugat la pedeapsă încă un an cu suspendarea executării pedepsei. Sentinţa a fost pronunţată marţi, 25 martie de către Judecătoria Chişinău. Actorul nu a fost încătuşat, executarea sentinţei, cu drept de atac, fiind amânată după pronunţarea Curţii de Apel Centru. Dacă va fi menţinută.

Actorul Sergiu Voloc este un nume notoriu în cinematografia moldovenească, deşi a reuşit să ajungă o vedetă prin roluri de scurtmetraj şi roluri secundare.

Sergiu Voloc este recunoscut în stradă de simplii trecători, care vor să-i strângă mâna şi să facă cu el un selfie. Dar, dincolo de rolurile de succes, Sergiu Voloc este cunoscut şi pentru nonconformismul său, care a dus la multe conflicte cu forțele de ordine. Cam ca Gigi Becali, în vremurile din tinerețe.

Actorul sparge stereotipurile, pe care el le numeşte „rămăşiţe sovietice” rusești. Susţine că nu vrea să se supună unor reguli care nu fac decât să suprime libertatea de gândire şi demnitatea umană a individului.

Sergiu Voloc este apreciat de moldovenii dintre Nistru şi Prut nu doar pentru talentul actoricesc. Ci şi pentru curajul cu care se opune sistemului.

Actorul a fost găsit vinovat de „vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care nu este periculoasă pentru viaţă”. Infracţiunea se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 5 ani.

Potrivit sentinţei, Sergiu Voloc l-a lovit cu pumnii peste faţă pe actorul Lilian Sacară, provocându-i traumatism cranio-cerebral închis.

Actorul spune că a intrat în conflict cu vecinii săi, tot actori, care „o dau în beţii toată noaptea” şi nu poate dormi din cauza lor.

„M-am adresat în repetate rânduri la poliţie, dar n-au făcut nimic. Le făceam vecinilor observaţie, dar ei făceau mai multă gălăgie. Am fost provocat la bătaie când m-am dus să le fac observaţie. Ei primii m-au atacat”, a declarat Voloc pentru EvZ.

Sergiu Voloc a spus că va contesta decizia în instanţa ierarhic superioară.

Sergiu Voloc susţine că dosarul i-ar fi fost fabricat la comandă. Iar problemele i se trag de la o altă personalitate notorie din Republica Moldova. Ar fi vorba despre preşedintele Uniunii Teatrale, Sandu Grecu, director Teatrul National "SATIRICUS I.l.Caragiale„.

"Sunt convins sută la sută că este o eroare. Nici nu pot să comentez un sistem care lucrează aşa de defect. Şi care încalcă drepturile omului. Este vorba de dreptul la un proces echidistant, prezumţia nevinovăţiei, dreptul la apărare argumentele în folosul meu. Toate lucrurile acestea au fost eliminate.

Martori, atât din partea acuzării, cât şi din partea mea, au fost eliminaţi din proces. Şi partea vătămată a dat iniţial declaraţii false. A spus că nu consumă băuturi alcoolice. Dar s-a demonstrat contrariul.

Foştii mei vecini m-au terorizat timp de doi ani. Şi au primir indicaţii de la fostul meu director. El este autorul unei scheme imobiliare. În urma căreea actorii au rămas fără locuinţe. Deşi au achitat pentru ele, luând credite de la bancă. A fost cu 18 ani în urmă.

Eu am fost reprezentantul colegilor care au fost înşelaţi. Sandu Grecu i-a pus să mă provoace în fiecare seară. Cu beţii şi alte chestii. Eu am chemat de mai multe ori poliţia, dar fără rezultat”, a declarat actorul pentru EvZ.

Despre blocul cu scandal în care urmau să locuiască peste 150 de actori s-a relata într-o investigaţie realizată de TV8.

Sergiu Voloc a solicitat din start recuzarea judecătorului Arina Ialanji pe motiv că nu are încredere, după ce a citit anchetele jurnalistice despre aceasta. Cererea de recuzare i-a fost respinsă.

La următoarea şedinţă, procurorul Olesea Botezat a declarat că a telefonat la Inspectoratul de Poliţie Botanica şi nu i s-a confirmat că Voloc şi-a denunţat vecinii. Iar judecătoarea a luat act de declaraţia procurorului.

Aceasta l-a scos din sărite pe Voloc. Actorul s-a aprins, a ridicat vocea, învinuind instanţa şi procurorul că îl provoacă intenţionat ca să-l bage cu orice preţ la închisoare. Apoi a ieşit din sala de judecată, trântind uşa.

Sergiu Voloc a mai fost condamnt penal de două ori.Prima condamnare Sergiu Voloc a primit-o cu 20 de ani în urmă, pe când avea doar 20 de ani. Artistul a fost găsit vinovat de Judecătoria Buiucani de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, fără scop de înstrăinare. Sergiu Voloc, pe atunci student, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pe un termen de 2 ani.

„A fost un dosar fabricat. Am fost torturat două zile în subsolul poliţiei de la Sculeanca, pentru că am fumat un joint. Iniţial mă judecaseră administrativ şi mi-au dat drumul acasă. Iar peste zece zile am fost chemat în judecată, precum că au găsit la mine 078 g de marijuana. O înscenare, mulţi studenţi au păţit asta în acea perioadă”, a spus actorul.

În 2013, actorul a fost pedepsit penal cu o amendă de 11.000 lei (570 euro) pentru că a refuzat testarea alcoolscopică şi examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate, la cererea poliţiştilor care l-au suspectat că era în stare de ebrietate. Atunci Sergiu a fost lipsit de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 3 ani.

„În 2012, de ziua “victoriei”, cei de la poliţia rutieră aveau un plan serios de a-mi incrimina că am fost beat. Eu i-am rugat să mă ducă la dispensar pentru verificări. Iar ei mă convingeau să fac expertiza la ei. Am refuzat pe motiv de neîncredere în poliţişti şi medicul poliţist. M-au trimis în judecată pe caz penal. Dar după un an judecătorul Braşoveanu m-a scos de sub învinuire penală la contravenţional.