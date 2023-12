Gigi Becali, declarații stupefiante: Nu mă mai interesează femeile! Operațiile estetice la bărbați sunt un act demonic

Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit într-un interviu la România TV că finul său, Cristi Borcea, l-a îndemnat să apeleze la chirurgia estetică, însă el nu are nicio intenție de a recurge la astfel de intervenții.

“I-am spus lui odată. Nu vorbesc despre tine, că nu vreau să supăr finul. Este un om minunat la suflet. Orice faci la exterior, sufletul tău simte la interior. Dacă te parfumezi, îți feminizezi sufletul. Dacă îți faci fața, îți feminizezi sufletul. Toate frumusețile exterioare pe care le realizezi, sufletul le simte înăuntru. Adică ce faci? Te înfrumusețezi, te feminizezi! Feminizezi sufletul pentru că orice face omul la exterior, sufletul îl simte la interior. Operațiile estetice la bărbați sunt un act demonic.

De ce să mă fac frumos? Mă fac frumos dacă vreau să plac femeilor. Dacă nu mă interesează femeile, ce mă mai interesează pe mine? Mă îngrijesc cât trebuie, e bine să avem grijă și de trup, Dumnezeu nu se opune îngrijirii și înfrumusețării trupului cu niște haine, să fim frumos îmbrăcați, să fim curați, doar să nu facem lucruri care afectează sufletul, pentru că suferă împreună cu trupul”, a declarat Gigi Becali într-un interviu exclusiv la România TV.

Gigi Becali, o viață de film

Gigi Becali a recunoscut că Borcea i-a sugerat și lui să apeleze la chirurgia estetică.

“Mi-a spus și mie, bă nașule, te duc să faci aia, te fac de 25 de ani. Și i-am zis, bă ești nebun. Nici dacă mor, îmi tai capul, pune capul pe buturugă și îmi tai capul. Taie-mi capul, dar cum să fac operație? Mă fac de râs la bătrânețe, am 66 de ani, vreau să mor cu demnitate, să mor cu Hristos. Mă duc acum să fac operații? Pentru ce? Eu fug de femei. Pentru ce îmi trebuie? Ce, nu aș putea și eu? Cu bani plătești, iei frumuseți. Orice vârstă are moralitatea și frumusețea ei. Rușine este. De ce fuge lumea când este căsătorit, dacă are o amantă se ferește că-l filmați voi. Voi toți aveți amante, dar îl dați pe ăla la televizor că are amantă și râdeți de el”, a adăugat Gigi Becali.

Numele real al patronului FCSB

Gigi Becali, al cărui nume real este George Becali, este un om de afaceri român, politician și proprietar de club de fotbal. Născut pe 25 iunie 1958, Becali este cunoscut în special pentru rolul său în fotbalul românesc ca proprietar al clubului de fotbal FCSB (anterior cunoscut sub numele de Steaua București), unul dintre cele mai de succes și populare cluburi de fotbal din România. Are o fată pe care o ține din scurt.

În afaceri, Becali a acumulat o avere considerabilă, în principal în domeniul imobiliarelor. Este cunoscut pentru stilul său flamboaiant și adesea controversat, atât în afaceri, cât și în viața publică. În politică, Gigi Becali a fost implicat în mai multe partide politice românești. A fost membru al Parlamentului European între 2009 și 2012 și a candidat pentru funcția de președinte al României. De-a lungul carierei sale politice, a fost asociat cu mai multe partide, dar este cel mai cunoscut pentru legăturile sale cu Partidul Noua Generație – Creștin Democrat, pe care l-a fondat.

Becali este, de asemenea, cunoscut pentru declarațiile sale mediatice și pentru stilul său de viață excentric. A fost implicat în mai multe controverse și procese juridice, unele legate de gestionarea clubului de fotbal, altele de afacerile sale imobiliare sau de declarații controversate. De asemenea, el este cunoscut pentru implicarea sa în acte de caritate, donând sume semnificative de bani pentru diferite cauze sociale și religioase.