Mașina de lux în care Gigi Becali a fost surprins imediat după meciul dintre FCSB și CSKA Sofia 1948 este un Rolls Royce. Chiar dacă bolidul este evaluat la valoarea de aproximativ 500.000 de euro, Dumitru Dragomir susține că mașina a costat mai puțin. Mai mult decât atât, mașina i-ar aparține, de fapt, fiicei lui Becali, Alexandra.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a mai adăugat că mașina este destul de ieftină pentru Gigi Becali. De asemenea, Dragomir a spus de când s-ar afla mașina de lux în posesia fiicei sale.

„E ieftină. 440-460.000. Ce, ăsta dă la copii mașini vechi? Dacă e a Alexandrei o are de trei luni, dacă e a Teodorei cred că are șase-șapte luni. Ce e mai bun decât asta pe fața Pământului? Când intri în ea intri în muzeul Luvru. Muncești toată viața și nu-i faci (n.r bani). E serioasă! Ești sigur în ea. Cine are Rolls”, a spus Dumitru Dragomir în emisiunea MAXProfețiile lui Mitică.