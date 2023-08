Antrenorul de la FCSB simte că Gigi Becali îi suflă în ceafă. Mesaj după catastrofa europeană

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, comentând eliminarea din Conference League, că nu trebuie distrus tot ce s-a construit până acum pentru că formaţia sa a pierdut un meci din cele opt disputate în actualul sezon.

„Eu cred că munca noastră, a lui Pintilii şi a mea, ar trebui apreciată un pic mai mult, pentru că aud vorbindu-se că nu am făcut anumite lucruri. Nu, am făcut multe lucruri bune aici. Sigur, nu suntem Dumnezeu să facem totul perfect, sunt lucruri unde trebuie să ne îmbunătăţim.

Noi credem însă că dăm totul şi vom continua să muncim la fel. Dacă am făcut unele greşeli, ele fac parte din fotbal. Nimeni nu e perfect. E normal ca patronul să critice, are emoţiile lui, are ideile lui despre jocul echipei… am spus, nu suntem perfecţi. Eu sunt obişnuit cu aceste critici, dacă nu eşti puternic cât să suporţi aceste critici, înseamnă că nu poţi lucra la o echipă mare. Munca noastră ar trebui apreciată mai mult, de toată lumea”, a spus antrenorul.