Arhiepiscopul de Milano, la înmormântarea lui Berlusconi: „Este un om care acum îl întâlnește pe Dumnezeu”

”Ce putem spune despre Silvio Berlusconi în acest moment de rămas bun și rugăciune? Era un om: o dorință de viață, o dorință de iubire, o dorință de bucurie. Iar acum sărbătorim misterul împlinirii. Iată ce pot spune despre Silvio Berlusconi. Este un om care acum Îl întâlnește pe Dumnezeu”.

O omilie extrem de scurtă, rece și absolut detașată, fără referințe biografice. Un text scris, evident cu intenția clară de a nu putea fi exploatat și de a rămâne destul de îndepărtat de controversele din jurul figurii fostului premier. O alegere, cea a arhiepiscopului de Milano, în perfectă linie cu ceea ce s-a exprimat în mesajele de condoleanțe de la Vatican și cele ale Conferinței Episcopale Italiene, scrie ilfattoquotidiano.it.

Funeraliile lui Berlusconi

De altfel, nici CEI și nici Sfântul Scaun nu au considerat necesar să trimită unul dintre reprezentanții lor la slujba de înmormântare. Singurul ecleziastic din Roma prezent, așezat în strană și nu printre preoții concelebranți, a fost nunțiul apostolic în Italia, arhiepiscopul elvețian Paul Emil Tscherrig. Dar prezența sa a fost motivată exclusiv de faptul că participa la o înmormântare de stat.

”Când un om este om de afaceri – a continuat Delpini – atunci el încearcă să facă afaceri. Prin urmare, are clienți și concurenți. Are momente de succes și momente de eșec. Se aventurează în afaceri nechibzuite. Este atent la cifre și nu la criterii. El trebuie să facă afaceri.

Nu poate avea prea multă încredere în alții și știe că nici alții nu au prea multă încredere în el. Este un om de afaceri și trebuie să facă afaceri. Când un om este politician, atunci el încearcă să câștige. Are susținători și adversari. Există cei care îl laudă și cei care nu îl pot suporta. Un politician este mereu un om cu partipriuri. Atunci când un om este un personaj, el este mereu pe scenă. Are admiratori și detractori. Îi are pe cei care îl aplaudă și îi are pe cei care îl urăsc.

Silvio Berlusconi a fost cu siguranță un politician, a fost cu siguranță un om de afaceri și cu siguranță că a fost un personaj aflat în lumina reflectoarelor”, a conchis prelatul. (Rador)